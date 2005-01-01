Палеонтологи назвали найнебезпечніше місце в історії планети

100 мільйонів років тому Сахара кишіла великими хижаками і, ймовірно, була найнебезпечнішим місцем у історії Землі. Ніде і ніколи великих м'ясоїдних тварин (в порівнянні з рослиноїдними) не було так багато. Такий висновок зроблено в науковій статті, опублікованій в журналі ZooKeys.

На південному сході Марокко знаходиться геологічна структура, відома як група Kem Kem Group. У цих шарах віком 100 мільйонів років (крейдяний період) зустрічається величезна кількість кісток динозаврів і інших доісторичних тварин.

На жаль, знають про це не тільки вчені, а й "чорні копачі". Тому більшість нашої палеонтологічної спадщини цього пам'ятника природи виявилася розкидана по приватних колекціях і не потрапила в руки фахівців.

Тепер міжнародна група дослідників зробила велику роботу, щоб виправити ситуацію. Вивчаючи скам'янілості, що розлетілися по світу, експерти побували на декількох континентах.

В результаті з'явився самий фундаментальний огляд копалин хребетних Сахари серед наукових праць, що вийшли з 1936 року. Палеонтологи описали безліч рептилій, річкових риб і черепах, а також безхребетних і рослин.

Сьогоднішній пустельний пейзаж нічим не нагадує про буяння життя часів мезозою.

З'ясувалося, що в крейдяному періоді пісенька "Не ходіть, діти, в Африку гуляти" була актуальна як ніколи.

Вчені ідентифікували принаймні чотири групи великих хижих динозаврів. У Сахарі того часу водилися абелізавріди, cпінозаври, кархародонтозаври і дельтадромеуси. Варто відзначити, що розгулюють там Spinosaurus aegyptiacus, Carcharodontosaurus saharicus і Deltadromeus agilis входять в 10% найбільших хижих динозаврів в історії (!). Останні два в довжину досягали восьми метрів.

Але цим список небезпечних хижаків не обмежувався. У мезозойської групи Kem Kem Group своїх жертв підстерігали великі крокоділообразні істоти декількох видів.

У повітрі також було вельми неспокійно. Палеонтологи виявили останки кількох великих хижих птерозаврів (нагадаємо, що ці літаючі рептилії не належать до динозаврів, а утворюють окремий загін).

Така велика кількість безжальних мисливців дивує, адже зазвичай в екосистемах крейди очолювали один-два великих хижих виду.

Тим більше дивний той факт, що кістки наземних рослиноїдних тварин, виявлених в цих місцях, не були ні численними, ні різноманітними. У фауні Kem Kem Group хижаків виявилося непропорційно багато. Сьогодні на Землі не існує подібних спільнот. І, можливо, не існувало ніколи.

Це було, мабуть, найнебезпечніше місце в історії планети Земля, місце, де мандрівник у часі прожив би не дуже довго", - говорить перший автор статті Низар Ібрагім (Nizar Ibrahim) з Університету Чикаго.

Але кого ж при помітній нестачі рослиноїдних їли на обід всі ці смертоносні тварі? Палеонтологи з упевненістю відповідають: водних тварин.

Справа в тому, що Сахара того часу рясніла великими річками, в яких хто тільки не водився. Хижаки могли поласувати черепахами, костистими і хрящовими рибами і навіть гігантськими кишечнополостними. У числі інших тут мешкали і кістепері риби целаканти, які були в чотири-п'ять разів більші за своїх побратимів, що дожили до наших днів.

Зрозуміло, в безодні вод мешкали свої страховиська. Наприклад, величезна прісноводна акула онхопрістіс зі схожими на кинджали зубами, кожен довжиною понад 10 сантиметрів. Однак, швидше за все, берегові і літаючі мисливці складали гідну конкуренцію водним хижакам, а можливо, були для них і прямою загрозою.