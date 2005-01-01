ЗНО 2020 випускники будуть здавати в масках

У Міносвіти розповіли, чому не можна провести ЗНО дистанційно або на стадіоні, як президентські дебати.

Міністерство освіти за той час, що країна знаходиться на карантині, а школярі - на дистанційному навчанні. не раз підкреслювало, що основна сесія ЗНО-2020 відбудеться - переносити її ніхто не буде. Залежно від термінів карантину будуть обрані ті чи інші дати.

Проте яким буде ЗНО на карантині, стало відомо тільки зараз. Про подробиці розповів заступник міністра освіти України Єгор Стадний на своїй сторінці в Фейсбук.

Як пройде ЗНО 2020 на умовах епідемії коронавіруса

Формат і процедура проведення ЗНО в 2020 році не зміняться. За правилами, при проведенні ЗНО в аудиторії знаходиться максимум 15 учасників і 2 інструктора.

Обов'язковою є дистанція 1.5 метра між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана в зв'язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечено і біля входу в приміщення, в якому буде проходити тестування, щоб уникнути скупчення людей.

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції всі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту і антисептиком. Приміщення будуть провітрюватися і дезінфікувати.

Як будуть здавати ЗНО хворі коронавірусом учасники і ті хто контактували з хворими

Учасники, які зареєстровані на ЗНО, проте контактували з хворими або самі заразилися коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. У разі, якщо в результаті ізоляції або хвороби вони будуть змушені пропустити додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров'я. Таке правило діяло і раніше для людей з рядом захворювань.

Особливості вступу до університетів для таких категорій абітурієнтів та форми проведення вступних іспитів визначаються окремо в умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти, і затверджуються Міністерством освіти і науки України щорічно.

Чому не можна провести ЗНО дистанційно

Очний формат зовнішнього незалежного оцінювання передбачає ряд заходів, що забезпечують ідентифікацію учасників, протидія списування і іншим проявам недобросовісності. Саме завдяки цьому зберігається неупередженість і об'єктивність результатів ЗНО. Технічних умов для забезпечення таких заходів в дистанційному форматі немає.

Чи можна використовувати для проведення ЗНО, наприклад, великі відкриті майданчики або стадіони

Провести ЗНО на відкритому майданчику або стадіоні неможливо по ряду причин. Перш за все через непередбачувані погодні умови: сонце, дощ, сильний вітер, які будуть заважати учасникам і інструкторам.

Не менш важливим фактором є безпека. Велика кількість учасників тестування одночасно в одному місці, навіть на відкритій місцевості, становить загрозу в умовах поширення коронавіруса. У той же час в таких умовах інструкторам буде важче проконтролювати процес тестування і не допускати списування. А обов'язкові заходи безпеки і деякі процедурні питання, на відкритих майданчиках або в великих приміщеннях триватимуть значно довше, ніж в аудиторії.

Кожен учасник ЗНО повинен добре чути інструктора, який буде повідомляти важливу інформацію, в тому числі час, що залишився до завершення тесту. Так само, за правилами ЗНО, учасники повинні бачити годинник. Сторонні шуми на відкритій місцевості будуть заважати учасникам чути інструкторів і не дозволять сконцентруватися на тесті. Особливо це стосується проходження ЗНО з іноземних мов, яке передбачає аудіювання і має проходити в тихому приміщенні.

Важливо, що на великих майданчиках немає ні парт, ні стільців. Здається, що цю проблему легко усунути, але залишаються питання про майно навчальних закладів, а також про те, хто і як зможе ці меблі доставити.

Також відкриті майданчики ускладнять налагодження ефективної навігації учасників. При виході неминучими будуть черги і скупчення людей, що вкрай небажано в умовах поширення коронавіруса.

Чому в зв'язку з коронавірусом ЗНО не замінять вступними іспитами до ВНЗ

В умовах пандемії проведення ЗНО набагато безпечніше, ніж вступні іспити в університетах.

Більшість учасників здають ЗНО за місцем проживання, а отже їм не потрібно їхати в інше місто або область. Винятком є тільки жителі сіл і маленьких районних центрів, яким треба добиратися до місця проведення ЗНО.

А для здачі вступних іспитів, навпаки, більшості вступників та їхніх батьків доведеться кілька разів їздити в інші міста, що в рази збільшить кількість переміщень по країні. За статистикою, 70% абітурієнтів вступають до університетів Києва, Харкова, Львова, Дніпра і Одеси. Саме в університетах цих міст буде найбільше скупчення вступників.

Разом з тим вступні іспити зазвичай збирають набагато більшу кількість людей в аудиторіях, ніж під час ЗНО, тому в таких умовах дотримання належної соціальної дистанції знаходиться під питанням.

Чому не можна зменшити кількість предметів ЗНО в зв'язку з коронавірусом

У 2020 році кожен учасник може пройти тестування максимум з чотирьох навчальних предметів. Максимальну кількість учасників збере українська мова та література, яку здають майже 370 тисяч учасників. Майже 264 тисяч осіб будуть здавати історію України, і трохи більше 186 тисяч - математику. Решта предметів не будуть збирати таку велику кількість учасників. Тому скасовувати будь-які з предметів у зв'язку з коронавірусом недоцільно.

Також не можна виключати того, що учасники готувалися до здачі ЗНО з обраним навчальним предметам. Вони вкладали час і зусилля, оскільки мали на меті отримати високі бали і поступити в бажані вузи. Зміна умов прийому деформує списки абітурієнтів, оскільки досягнення високих результатів по одному або двом навчальним предметам не гарантує, що той же абітурієнт покаже високі результати з трьох навчальних предметів. Тобто, для здійснення якісного відбору абітурієнтів з необхідними знаннями важливо, щоб відбулися тестування з усіх запланованих предметів ЗНО.

До того ж деякі вагаються щодо вибору однієї спеціальності і планують уточнити свій вибір, враховуючи отримані результати ЗНО, а обмеження переліку предметів ЗНО негативно вплине на їх вибір.

Будуть видалені з тестів ЗНО питання за програмою 11 класу за квітень-травень

Тестові зошити на ЗНО 2020 вже зверстані і більше 70% з них вже надруковано. Заміна завдань сьогодні означатиме макетування та друк нових екземплярів.

Разом з тим в тестах дуже мало завдань, які ґрунтуються на навчальному матеріалі, який вивчається в квітні-травні. Таке завдання може бути взагалі одне на весь тест. Передрук тиражу тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільна. До того ж модель ранжування результатів тестування знижує вплив зовнішніх факторів.

Чи можливо звільнити від ЗНО тих, хто не планує вступати (наприклад, окремі студенти коледжів або учні Профтех) або планує вступати в закордонні університети

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні має дві основні функції. Поряд із забезпеченням прав на рівний доступ до вищої освіти незамінною функцією є оцінка відповідності результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.

Таким чином, результати ЗНО не тільки визначають конкурсний бал вступників до ВНЗ, а й є оцінкою за державну підсумкову атестацію в 11 класі. Сьогодні в Україні немає належної громадської довіри до шкільних оцінок, на відміну від ЗНО, яке вже давно довело свою об'єктивність і неупередженість.

73% українців, які стикалися з системою ЗНО або планують це в найближчому майбутньому, впевнені, що ЗНО забезпечує справедливі умови вступу.

Сьогодні весь світ страждає від пандемії коронавіруса, а отже, прогнозованими є зміни у вступних компаніях зарубіжних університетів. Швидше за все, вони будуть відстрочені так само, як і в Україні, особливо з огляду на те, що кордони країн залишаються закритими на невизначений термін.

Тому звільнення від ЗНО тих, хто не планує вступати до ВНЗ зовсім, або планує вступати в закордонні університети, не є доцільним.

Коли відбудеться ЗНО 2020

Кабінет міністрів на засіданні 22 квітня продовжив карантин в країні до 12 травня. Раніше в Україні карантинні обмеження були введені до 24 квітня. Про необхідність продовження карантину неодноразово говорили прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава МВС Арсен Аваков і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Та й сам Володимир Зеленський.

Остаточна дата проведення ЗНО буде відома лише тоді, коли буде більш точна інформація про припинення карантину. Зараз МОН має в запасі два сценарії - на червень і серпень. Якщо карантин закінчиться до початку червня, то в червні можливе проведення пробного ЗНО, а з 25 червня - основної сесії ЗНО. Але в разі, якщо терміни карантину будуть продовжені, то основна сесія ЗНО відбудеться 25 серпня. Таким чином, поки що події розвиваються за першим сценарієм.