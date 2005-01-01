Біологи в корені переглянули класифікацію вірусів

Вчені домовилися відтепер класифікувати віруси по-новому. Новий підхід краще відображає різноманітність цих форм життя, дозволяє відстежувати їх еволюцію і полегшує їх дослідження. До того ж він більше схожий на класифікацію клітинних організмів, ніж раніше прийнятий розподіл.

Подробиці викладені в науковій статті, опублікованій в журналі Nature Microbiology Міжнародним комітетом з таксономії вірусів.

Під час пандемії COVID-19, мабуть, немає сенсу нагадувати про важливість дослідження вірусів. Але для біологів ці об'єкти важливі не тільки тому, що деякі з них небезпечні для людини.

Будучи однією з головних причин смертності для багатьох біологічних видів, віруси фактично керують цілими екосистемами. Крім того, здоровий живий організм, будь то тварина, рослина чи навіть гриб, теж носить в собі непроханих гостей, і їх взаємодію з господарем тільки вивчається. Нарешті, ці крихітні паразити можуть переносити ДНК від одного виду до іншого, перетворюючи еволюційне древо в заплутану мережу з горизонтальними зв'язками.

Біологічна класифікація вірусів зародилася в середині XX століття. У 1996 році, після десятиліть роботи дослідників з усього світу в цій галузі затверджено її сучасний варіант. Він включає п'ять рангів: вид, рід, підродина, сімейство і порядок. Однак новим відкриттям все частіше стає тісно в цих рамках.

Всього відомо близько шести тисяч видів вірусів. Однак відкриття нових видів в останні роки наростає лавиноподібно завдяки впровадженню методів високопродуктивного секвенування", - пояснює перший автор статті Олександр Горбаленя, професор факультету біоінженерії та біоінформатики МДУ імені М. В. Ломоносова.

Накопичена статистика показує, що генетична різноманітність вірусів дуже велике. Вона порівняна з різноманітністю клітинних форм життя або навіть перевершує його.

Тому після кількох років інтенсивних обговорень представлено нову класифікацію вірусів. До п'яти колишніх рангів додані десять нових. Тепер повна система ранжирування виглядає так: вид, рід, підрід, підродина, сімейство, підпорядок, порядок, клас, підтип, тип, підцарство, царство, піддомен і домен (він же надцарство).

Легко помітити, що вісім з десяти нових рангів більш загальні, ніж порядок. Вони були введені, щоб охопити самі еволюційно далекі одна від одної гілки віросфери.

Також очевидно, що нова схема дуже нагадує класифікацію клітинних форм життя. У ній виділені в загальному ті ж ранги. Наприклад, кожен з нас належить до виду людей розумних, роду людей, підродини гоминин, сімейству гомінідів, підряду (аналог підпорядку) мавп (людина не тільки походить від мавп, вона і є мавпа!), Загону (аналог порядку) приматів, підкласу справжніх звірів (тому можна сміливо говорити своєму начальнику, що він справжній звір!), класу ссавців, підтипу хребетних, типу хордових, підцарства багатоклітинних тварин, царства тварин, піддомену уніконтів і домену еукаріот. Віруси тепер можна класифікувати так само докладно.

Тепер віруси можна групувати на всьому діапазоні рівня їх подібності, використовуючи комп'ютерні методи порівняльної геноміки і принципи, встановлені для клітинних організмів Карлом Ліннеєм і Чарльзом Дарвіном", - резюмує Горбаленя.

Нові ранги класифікації щойно введені і ледь почали заповнюватися. Так, поки виділено тільки один конкретний, що має власну назву і ознаки, домен вірусів - Riboviria.

Це аж ніяк не означає, що всі відомі віруси відносяться саме до нього. Наприклад, людський вірус простого герпесу-1 (ВПГ-1) явно не підпадає під критерії приналежності до Riboviria. Але вчені поки не готові сформулювати ознаки домену, до якого належить ВПГ-1, і дати йому назву.

Аналогічно, поки не виділені ніякі конкретні піддомени, царства і подцарства вірусів. Але вже ясно, наприклад, що винуватець поточної пандемії SARS-CoV-2 і вірус Ебола, ймовірно, належать до різних царств, хоча і одного домену (як тварини і гриби). Зате, скажімо, класів виділено вже шість.

Завдяки наявності рангів такого рівня нова система набагато краще відображає ступінь еволюційної спорідненості різних вірусів, ніж колишня, де найбільш загальним рангом був порядок. Справді, було б безглуздо обірвати класифікацію клітинних форм життя на рівні загонів і не брати до уваги, що у людини набагато більше схожості і спорідненості з кіньми, ніж з жабами і тим більше грибами. Тепер настав час створити ієрархію такого масштабу і для вірусів.

Наприклад, SARS-CoV, що відноситься до того ж виду, що й SARS-CoV-2, і вірус Ебола настільки ж далекі один від одного, як людина і дріжджі в таксономії клітинних форм життя. Таке порівняння стало можливим тільки в рамках нової рангової структури ", - підкреслює Горбаленя.