Классификация ГБО для автомобилей

Перевод работы двигателя внутреннего сгорания своего автомобиля на потребление газового топлива, обеспечивает владельца целым рядом преимуществ. К ним следует отнести:

Низкую стоимость сжиженного газа в сравнении с бензином любой марки.

Увеличение эксплуатационного срока службы силового агрегата.

Повышение качественных показателей мотора по мощности и экономичности.

Открытым для автолюбителя остается главный вопрос – выбор вида и производителя газобаллонного оборудования. Приобрести готовые к установке комплекты, можно через официальный сайт поставщика в разделе комплекты ГБО 2 lpg-gas.com.ua самостоятельно, не переплачивая за них перекупщикам из сервисных центров. С существующей классификацией видов лучше ознакомится заранее, чтобы упростить процедуру выбора.

Вакуумно-механическое ГБО 2

Данный вид газобаллонного оборудования – оптимальный вариант для карбюраторных и ранних моделей инжекторных двигателей. Несмотря на простоту своего устройства его установка позволяет безупречно поддерживать экологические стандарты Евро-1 и Евро-2. Принцип работы системы заключается в применении:

Вакуумного управления.

Механического дозатора подачи газа.

Датчика содержания кислорода в топливной смеси, поступающей в камеру сгорания.

Электронного дозирующего устройства, работающего в так называемой «связке» с датчиком.

Окончательная дозировка газового топлива осуществляется за счет разряжения, создаваемого работающим двигателем. Подача в камеру сгорания происходит через штатную систему топливной аппаратуры автомобиля.

Электронный впрыск ГБО 3

Является аналогом ранее разработанной и широко применяемой системы, но в комплектации с электронным дозатором подачи топлива. Соответственно набор оборудования дополнен следующими деталями:

Штатный электронный блок питания, отвечающий за пропорции газовоздушной топливной смеси.

Набор датчиков показателей работы двигателя (Лямбда-зонд, RPM, TPS, MAP).

Электронный блок управления системы подачи газа.

Следует отметить, что впрыск газовоздушной топливной смеси в данном виде осуществляется непосредственно во впускной коллектор. Бензиновый клапан, отсекающий подачу топлива на инжекторных двигателях при установке ГБО 3-о поколения заменяется на эмулятор форсунок, которые уже входя в комплект. При выборе необходимо учитывать, что не все комплектные модели данного оборудования способны поддерживать стандарт экологической безопасности Евро-3.

Фазированное ГБО 4

Система, в которой более совершенный электронный блок управления позволяет производить фазированный впрыск топлива. Подача регулируется для каждого цилиндра отдельно, что обеспечивает:

Проведение перехода с бензина на газ и наоборот в автоматическом режиме.

Полное удовлетворений требований стандарта Евро-3.

Качественную и бесперебойную работу силового агрегата (исключены сбои и неустойчивые обороты).

Ознакомиться с комплектацией и стоимость газовых систем любого поколения можно с помощью сайта компании, осуществляющей их поставки непосредственно от известных производителей. Все представленные в каталоге комплекты имеют подробное техническое описание, соответствуют заявленным параметрам качества и производительности.