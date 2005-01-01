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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Классификация ГБО для автомобилей
Перевод работы двигателя внутреннего сгорания своего автомобиля на потребление газового топлива, обеспечивает владельца целым рядом преимуществ. К ним следует отнести:
Открытым для автолюбителя остается главный вопрос – выбор вида и производителя газобаллонного оборудования. Приобрести готовые к установке комплекты, можно через официальный сайт поставщика в разделе комплекты ГБО 2 lpg-gas.com.ua самостоятельно, не переплачивая за них перекупщикам из сервисных центров. С существующей классификацией видов лучше ознакомится заранее, чтобы упростить процедуру выбора.
Вакуумно-механическое ГБО 2
Данный вид газобаллонного оборудования – оптимальный вариант для карбюраторных и ранних моделей инжекторных двигателей. Несмотря на простоту своего устройства его установка позволяет безупречно поддерживать экологические стандарты Евро-1 и Евро-2. Принцип работы системы заключается в применении:
Окончательная дозировка газового топлива осуществляется за счет разряжения, создаваемого работающим двигателем. Подача в камеру сгорания происходит через штатную систему топливной аппаратуры автомобиля.
Электронный впрыск ГБО 3
Является аналогом ранее разработанной и широко применяемой системы, но в комплектации с электронным дозатором подачи топлива. Соответственно набор оборудования дополнен следующими деталями:
Следует отметить, что впрыск газовоздушной топливной смеси в данном виде осуществляется непосредственно во впускной коллектор. Бензиновый клапан, отсекающий подачу топлива на инжекторных двигателях при установке ГБО 3-о поколения заменяется на эмулятор форсунок, которые уже входя в комплект. При выборе необходимо учитывать, что не все комплектные модели данного оборудования способны поддерживать стандарт экологической безопасности Евро-3.
Фазированное ГБО 4
Система, в которой более совершенный электронный блок управления позволяет производить фазированный впрыск топлива. Подача регулируется для каждого цилиндра отдельно, что обеспечивает:
Ознакомиться с комплектацией и стоимость газовых систем любого поколения можно с помощью сайта компании, осуществляющей их поставки непосредственно от известных производителей. Все представленные в каталоге комплекты имеют подробное техническое описание, соответствуют заявленным параметрам качества и производительности.
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