Чистка кишечника насінням льону

Як же відбувається очищення кишечника насінням льону?

Кишечник людини складається з двох частин: тонкого і товстого відділів. Коли відходи нашого організму просуваються по кишечнику, то спочатку вони містять достатню кількість води. Тому в тонкому відділі зазвичай всякі відходи не затримуються. На початку товстого відділу вода всмоктується і надалі відбувається формування калових мас.

Кишечник людини має особливість: його стінки не рівні, а мають різні борозенки, складки і поглиблення, куди при проходженні відкладається частина виведених з організму відходів. Природно, що дані «накопичення» з часом злежуються і починають отруювати організм. Особливо посилюється цей процес, якщо у людини є в наявності порушення балансу мікрофлори кишечника.

Механізм дії. Користь насіння льону для очищення кишечника

Насіння льону, потрапляючи в кишечник, розбухають і тим самим сприяють розтягуванню різних його нерівностей. А завдяки слизу, клітковині, жиру та інших компонентів в їх складі збільшується кількість виробленого кишечником секрету, посилюються скорочення, а все разом це веде до швидшоuj виведенню відходів з організму.

Cлиз насіння льону має абсорбуючу властивість тобто він вбирає в себе різні шлаки і токсини і дезінфікує їх і стінки кишечника.

За свої багатосторонні властивості по очищенню кишечника насіння льону заслужено називають санітаром кишечника.

Насіння льону крім своїх очищувальних властивостей застосовується також для лікування цілого ряду захворювань.

Насіння льону для очищення кишечника. Рекомендації. Способи

Існує кілька способів очищення кишечника льоном. Одні з них складаються тільки з насіння льону, інші включають в себе і інші компоненти. Також вони відрізняються один від іншого ступенем впливу. Який вибрати цілком залежить від кожної конкретної людини: від цілей, які вона собі ставить, а також від індивідуальної переносимості.

Основні рекомендації з проведення чистки кишечника льоном

При проведенні очищення кишечника насінням льону слід дотримуватися наступних рекомендацій:

З харчування виключити жирну їжу.

Смажені страви замінити на тушковані.

Також бажано не їсти м'ясо, замінивши його рибою. Якщо зробити це важко, то м'ясо вживати в невеликій кількості, нежирне і у відварному вигляді.

Виключити борошняні, здобні вироби і алкоголь в будь-якому вигляді.

Цукор замінити на мед.

Також категорично заборонено вживати копченості, фаст фуд, а також інші продукти швидкого приготування. Раціон повинен бути максимально натуральним.

Вживати кисломолочні продукти, свіжі овочі і фрукти.

Важливою умовою для виконання чистки кишечника льоном є необхідність випивати в день 1,5-2 л. води.

Бажано не переривати розпочатий процес очищення і довести курс до кінця.

Як приймати насіння льону для очищення кишечника?

Для цього способу використовується перемелене насіння льону. Перемелювати насіння про запас не можна, так як під впливом кисню і світла вони починають окислюватися і можуть принести шкоду. Перемелений льон підмішують в будь-які страви, куди душа забажає, наприклад, в каші, салати, молочні продукти, мед і т.д.

Норма споживання насіння льону - 2-3 столові ложки. в день. Курс - 3-4 тижні

Чистка кишечника настоєм льону

Для приготування настою 1 ст.л. насіння льону залити в термосі 1 ст. окропу і настоювати 3-4 години., а краще весь день (або залити їх ввечері на ніч). Приймати отриманий настій на ніч, не проціджуючи, разом з насінням. Курс - 20 днів, місяць перерву, потім курс можна повторити.

Можна провести чистку кишечника за допомогою настою лляного насіння іншим способом. Є рекомендації робити відвар.

1 кавову чашку (150 гр.) Насіння льону залити 3 л. крутого окропу, накрити кришкою, добре закутати, наприклад, покласти під подушку, і настоювати мінімум 6 годин. Настій процідити. Зберігати в холодильнику.

Приймати в теплому (40С) вигляді по 0,5-1 ст. 5-6 раз в день. Для смаку можна додати мед. Перший прийом настою натщесерце, за півгодини до їди. Загальний обсяг настою, випитого за день, повинен становити 1 л.

Курс - 1 місяць.

Не всім подобається смак відвару / настою насіння льону. В такому випадку можна заїдати напій шматочком лимона.

Чистка кишечника насінням льону. другий спосіб

Підготовка до процедури починається з вечора: залийте 0,5 ст. насіння льону прохолодною водою і залиште настоюватися до ранку. Вранці натщесерце випийте 300 мл. гарячої води, потім через 30 хвилин з'їжте підготовлені з вечора насіння - це ваш сніданок. Сіль і цукор в лляну масу додавати не можна. Пообідати і випити води можна через 4 години.

Курс - 1 місяць.

Насіння льону з кефіром для очищення кишечника

Більш сильний вплив надає поєднання насіння льону і кефіру. Крім численних корисних властивостей лляного насіння кефір сприяє відновленню балансу мікрофлори кишечника.

Очищення проводять за наступною схемою:

Перший тиждень: 1 десертній ложки розмеленого насіння льону + 100 мл. кефіру.

Другий тиждень: 2 десертній ложки розмеленого насіння льону + 100 мл. кефіру.

Третій тиждень: 3 десертній ложки розмеленого насіння льону + 150 мл. кефіру.

При гарній переносимості, а також при необхідності в більш глибокому очищенню кишечника, курс очищення може бути продовжений ще на тиждень, протягом якого насіння льону з кефіром вживають за схемою третього тижня.

Лікувальну суміш вживають один раз в день, вранці натщесерце. Через півгодини можна з'їсти легкий сніданок.

Крім очищення кишечника поєднання насіння льону і кефіру знайшло застосування для схуднення, але вживають суміш по іншій схемі.

Хоча в деяких джерелах рекомендують при даному способі використовувати лляне борошно промислового виготовлення. . По-перше, ви будете впевнені в якості продукту, а по-друге, лляне борошно в магазинах - це не зовсім перемелені насіння льону. Таке борошно на відміну від домашнього способу обробки не містить масла, яким так багатий льон. Також там немає клітковини. Але ж ці два компоненти особливо важливі для очищення кишечника.