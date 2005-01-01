Америка повинна боротися з COVID-19 в усьому світі

Приділяючи всю свою увагу на боротьбі з коронавірусом, Сполучені Штати майже повністю забули про надання допомоги в стримуванні пандемії за кордоном. З огляду на глобальне поширення COVID-19 і високу ймовірність повторних хвиль, стримування коронавіруса в інших країнах має важливе значення для подолання небезпечної хвороби всюди. Отже, для ефективного захисту американців, США повинні надавати допомогу для боротьби з пандемією по всьому світу.

Білий дім, схоже, не до кінця усвідомлює глобальний масштаб поширення хвороби. Президент Трамп майже два місяці применшував небезпеку ситуації (називаючи все, що відбувається "пустушкою", яка незабаром "зникне"), в той час як хвороба стрімко поширювалася по всьому світу немов лісова пожежа, в результаті чого даремно було витрачено дорогоцінний час і США виявилися непідготовленими до пандемії.

Після того як COVID-19 вбив більше людей в Америці, ніж в будь-якій іншій країні, Трамп оголосив про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів. Однак ні ігнорування проблеми за кордоном, ні закриття кордонів не забезпечать американському народу безпеку, пише в The National Interest аналітик Center for American Progress Майкл Фукс.

У міру того, як все більше громадян повертається з-за кордону на батьківщину, деякі країни Азії, які отримали заслужену похвалу за їхню початкову реакцію на коронавірус, починають фіксувати другу хвилю COVID-19, через що їм доводиться вводити ще більш жорсткі карантинні заходи . Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 20 квітня з сумом зауважив, що "найгірше ще попереду".

До тих пір, поки не буде вакцини або ефективного методу лікування, доступ до якої буде у кожної людини на планеті, світу буде постійно загрожувати новий спалах коронавіруса. Країни з економікою, що розвивається або слабкою медичною інфраструктурою (в тому числі табору для біженців і переміщених осіб) будуть особливо вразливі.

Тому єдиний спосіб захистити американців - захистити людей в усіх країнах. Для цього необхідна не тільки активна дипломатичного робота Сполучених Штатів, а й їх реальна допомога міжнародних організацій і країн, що розвиваються. Для перемоги над коронавірусом Трамп повинен мислити і діяти глобально.

По-перше, Білий дім повинен прийняти послідовний, заснований на фактах план з подолання Коронавірусної кризи в Америці, який би включав медичну реформу і поліпшення установ охорони інфраструктури.

По-друге, США слід підтримати міжнародні та регіональні зусилля по боротьбі з коронавірусом. Необхідне значне збільшення фінансування таких організацій, як Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячий фонд ООН, а також відновлення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сполучені Штати, будучи основним донором Світового банку, Міжамериканського банку розвитку та Африканського банку розвитку, повинні використовувати свій вплив для проведення різних дій (в тому числі полегшення боргового тягаря), які б дозволили ефективніше боротися з коронавірусом в найбідніших країнах світу.

По-третє, США можуть допомогти у відновленні медичної інфраструктури в країнах-партнерах, які найбільше постраждали від коронавіруса. Вашингтону також слід стимулювати двосторонні програми через USAID (як, наприклад, Emerging Pandemic Threats 2). Ці програми допоможуть підготувати чиновників і медперсонал для більш ефективної боротьби з пандемією, що надзвичайно важливо для майбутнього стримування спалахів.

По-четверте, адміністрація Трампа повинна змінити свою політику таким чином, щоб вона не завдавала шкоди. Американські санкції проти Ірану, Венесуели та Північної Кореї заважають їх боротьбі з коронавірусом, ускладнюють надходження гуманітарної допомоги. Саме тому Білий дім повинен призупинити або скасувати ті санкції, які можуть ненавмисно перешкоджати стримування COVID-19.

Нарешті, Сполучені Штати повинні активно планувати майбутнє. Експерти вважають, що розробка і розподіл вакцини - для всіх, хто потребує її по всьому світу - матиме вирішальне значення для припинення пандемії. Уряд США має підписати з союзниками і партнерами угоду про спільне співробітництво в розробці, виробництві і розповсюдженні вакцини.

Глобальна криза вимагає глобальних рішень. Для того, щоб Америка впоралася з коронавірусом у себе вдома, вона повинна боротися з COVID-19 в усьому світі.