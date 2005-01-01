Пандемія і криза можуть відкинути технологічний розвиток Італії на 20 років назад

Викликана пандемією COVID-19 криза може відкинути технологічний розвиток Італії на 20 років назад, заявив співголова Російсько-італійського форуму-діалогу, президент Confindustria Russia (Асоціація італійських промисловців в Росії) Ернесто Ферленгі.

Більше 90% італійських компаній - це малі та середні підприємства, які страждають від падіння попиту, відзначив Ферленгі. Крім того, зростаюче через кризу безробіття посилює обстановку.

Італія має дуже високий рівень держборгу, який досягне в 2020 році 155% ВВП країни. У Італії не залишиться грошей на інвестиції. Через втрату технологічних рішень ми повернемося на 20 років назад, підкреслив Ферленгі.

ВВП Італії впаде в 2020 році на 8%, падіння попиту продовжиться і в 2021 році. Внутрішні і зовнішні інвестиції можуть скоротитися на 12%, експорт - на 14,4%, пояснив Ферленгі. При цьому експорт становить 30% (500 мільярдів євро в рік) ВВП Італії.

Необхідні серйозні заходи підтримки. Зокрема, на відновлення бізнесу потрібно 600-700 мільярдів євро. Оскільки ВВП Італії становить 1,8 трильйона євро, то потрібна допомога Євросоюзу. Сильні країни - Німеччина, Франція - повинні розуміти, що це порятунок Європи навіть з політичної точки зору, уклав Ферленгі.