Як нужденним киянам отримати допомогу

Для цієї мети в столиці створено спеціальний координаційний центр.

На межі життя і смерті - так сьогодні можна описати ситуацію людей, яким щотижня потрібно процедура гемодіалізу. І до карантину їх життя було не мед, багато їздили в лікарню з одного берега Дніпра на інший. А тепер, коли громадський транспорт не ходить, стало ще складніше.

Сьогодні в Центрі нефрології та діалізу спостерігається близько 640 пацієнтів, яким необхідно проходити життєво важливу процедуру. Більшість з них добираються до медустанови самостійно. А за тими, хто не може, їх близько 60, приїжджає виділений транспорт.

Довелося користуватися таксі або просити допомогти знайомих, що не могло тривати вічно. На щастя, ця проблема вирішена завдяки Єдиному координаційному центру.

Коли в столиці обмежили рух транспорту, в ЕКЦ, за словами його головного координатора Вілена Матвєєва, стали масово звертатися кияни, яким необхідна процедура діалізу. Було потрібно негайне вирішення проблеми.

- Карантин і пандемія виявили нові категорії людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. І нам не можна залишатися осторонь, - пояснює Вілен Матвєєв. - Кожен день кидає нам нові виклики, тому запрошуємо всіх небайдужих приєднатися до нашої системи підтримки.

Крім допомоги тим, хто потребує гемодіалізу ЕКЦ продовжує підтримувати малозабезпечених киян, доставляючи їм продуктові набори. Майже за місяць роботи Центр передав 27 300 наборів першої необхідності. Але попереду ще багато роботи - майже 70 тисяч чоловік все ще вимагають допомоги.

Єдиний координаційний центр КМДА створено для об'єднання зусиль волонтерів, громадських, благодійних організацій та соціально-відповідального бізнесу, щоб надати допомогу людям, які під час карантину не можуть забезпечити себе найнеобхіднішим. В першу чергу це пенсіонери старші 80 років, одинокі матері, інваліди та багатодітні сім'ї.