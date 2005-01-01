Шмигаль заявив про створення "недорогих" робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень

За словами прем'єра, в країні заплановано "Велике будівництво".

В уряді працюють над новою програмою кредитування для малого та середнього бізнесу під назвою "Нові гроші". Вона передбачає мінімальну процентну ставку на тривалий термін і є можливість відстрочки виплати тіла кредиту, розповів прем'єр-міністр України в інтерв'ю РБК-Україна.

- Зараз працюємо над нею (програмою ) і з Мінекономіки, і з банкірами. Також є кілька програм для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця. Тобто для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть і можуть почати свою справу в Україні, ми і будемо створювати ці умови, - пояснив прем'єр.

Він пояснив. що згідно з цією програмою бізнес може взяти кредит на розвиток. З відстрочкою сплати тіла кредиту під дуже низький відсоток від 0% до 3%, максимум 5% в гривні. Це означає, що взявши ці кошти, бізнесмен "повинен усвідомлювати наявність карантинних обмежень, і залучати кошти з урахуванням цього факту".

- Для прикладу. Якщо з 15 липня відкриються заклади типу барів і ресторанів, то підприємець, знаючи це, може брати кредит, готуватися, наповнювати його товаром і 15 липня його відкривати, - підкреслив прем'єр.

Він додав, що у зв'язку з планами зацікавити людей роботою всередині країни уряд не веде ніяких "переговорів про те, щоб вивезти кудись людей на роботи" в інші країни.

- Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке. Тут є дуже важливий момент. Він полягає в тому, що Україна має дуже хороший шанс зараз відбілити економіку, - підкреслив глава уряду.

Про безробіття

За словами Шмигаля, частина українців на даний момент не наважується зареєструватися як безробітні бо люди ніде не були оформлені, і сподіваються, що мине якийсь час і знову повернуться на роботу в сірій зоні.

- Насправді ситуація складна, ми готові виплатити і допомогу з безробіття, і допомогу малозабезпеченим сім'ям в повному обсязі, хто зареєструється офіційно. Але коли людина зареєструється офіційно, вона заявить про себе. Зареєструватися можна дуже швидко, ми зробили реєстрацію онлайн. Також прийняли закон, за яким виплати по безробіттю починаються з першого дня, незалежно від статті звільнення, звичайно, якщо це не стаття за порушення дисципліни, - додав прем'єр.

Він пояснив, що якщо раніше грало роль, звільнився ти за власним бажанням або за угодою сторін - тога виплати починалися через три місяці - то зараз вони починаються на наступний день після реєстрації. Шмигаль додав, що люди можуть бути задіяні в "" Великому будівництві "уряду.

- Ми зустрічалися з автодорожніми компаніями, з асоціацією автодорожніх будівельників. Як ніколи в цьому році у нас вчасно є хороший ресурс на дороги. Тільки треба почати вчасно, а не так, як завжди починали. Адже на моїй пам'яті останні років 10 будівництво завжди починалося в вересні. Зараз квітень, і у нас повним ходом йде як дорожнє будівництво, так і програма "Велике будівництво". Це робочі місця безпосередньо в цих підприємствах, і плюс робочі місця в супутніх бізнесах, які їх забезпечують. Там ми теж бачимо хороший потенціал. За нашими розрахунками, це близько 170 тисяч робочих місць тільки в сфері дорожнього будівництва, яке буде вже в цьому році, - сказав прем'єр.

Про нову роботу і зарплати

Згідно з розрахунками шляховиків, якщо вкласти в дорожню сферу 80 мільярдів гривень, то це створить додатково 20 тисяч додаткових основних робочих місць. Це тільки в цій сфері, а ще близько 150 тисяч - в супутніх.

Щодо зарплат Шмигаль зазначив, що уряд поставив перед собою завдання "створити робочі місця для тих людей, які шукають роботу, щоб мінімально забезпечити себе і свою сім'ю". Зокрема, швидше за все мова йде про зарплату в 6000-8000 гривень. При цьому прем'єр додав, що якщо отримувати цю зарплату будуть обоє батьків, то цього досить для того, щоб харчуватися.

- Я ще раз повернуся до тієї великій кількості робочих місць. Недорогих. Можу сказати умовно, поки ми ще вважаємо, але сума коливається (в межах) 6 000-8 000 гривень ... Якщо розглядати одяг, інші предмети і засоби побуту, тоді згоден. Але я повторюю, це не відкладання, ми говоримо суто про заробіток, щоб елементарно прожити, - підкреслив прем'єр.

Він додав, що паралельно в уряді планують стимулювати бізнес. Йдеться про мікро, малий і середній бізнес.

- За нашими розрахунками, бізнес буде створювати ті робочі місця, куди зможуть піти якісні та продуктивні люди, які повернулися з Європи. При цьому, за нашими розрахунками і очікуванням, якщо різниця між заробітною платою в Європі і Україні становить 300-400 євро, то люди не приймають рішення їхати на заробітки, - сказав прем'єр.

Як приклад він повідомив, що якщо за кордоном людина отримуєте $ 1000 умовних одиниць, а тут може заробляти 600 умовних одиниць в еквіваленті.

Раніше про запуск програми доступного кредитування не раз говорив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави він розглядається як інструмент повернення в Україну заробітчан і українців з діаспори. В устах глави держави ця програма мала назву "Повертайся і залишайся". Зеленський анонсував її старт на початку грудня 2019 року. . Дві її цілі викладені в назві: стимулювати українську діаспору і заробітчан повернутися в країну - з одного боку. Утримати в Україні економічно активне населення, запропонувавши щось таке, чого за кордоном вони не отримають - з іншого боку.