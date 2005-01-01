Економіка або життя: яка ціна карантину

Днями екс-міністр економіки Тимофій Милованов підняв досить дискусійне, якщо не цинічне, питання. Чи варті врятовані шляхом карантину людські життя тих втрат в економіці, які ми спостерігаємо через те, що практично весь малий і середній бізнес поставлений на паузу? Він навіть підрахував, у скільки обходиться порятунок одного людського життя. Ми вирішили з'ясувати, у скільки карантин обходиться економіці і громадянам, а також, скільки коштує одна врятоване людське життя.

Неоднозначний пост Милованова, де він опублікував підрахунки, в яких спробував оцінити вартість однзого врятованого життя, викликав бурю коментарів. Хто підтримував, хто обурювався таким цинізмом. Так чи інакше, тема виявилася актуальною.

- За даними моделювання Київської Школи Економіки, жорсткий карантин дозволив врятувати від 80 до 150 чоловік, - написав Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook. - Але завдав значної шкоди економіці. Втрати економіки поки складно моделювати через велику невизначеність. Але давайте припустимо, що через карантин економіка втратила 0,1% ВВП. І це дуже консервативна оцінка. Хтось скаже, що ми втратили 0,5% або навіть 1% ВВП. У будь-якому випадку, 0,1% - це приблизно 4 млрд грн. Тобто, приблизно 40 млн грн за врятоване життя. Справедлива ця ціна? Кожен повинен відповісти собі на це питання сам.

Перевірити розрахунки Київської Школи Економіки складно. Адже, ніхто не знає, скільки життів вдалося врятувати за рахунок карантину і які втрати економіці завдав саме вітчизняний карантин. Але питання екс-міністр підняв, дійсно цікаві. Спробуємо відповісти на деякі з них.

Скільки коштує карантин?

Зараз експерти говорять про те, що пік епідемії припаде на початок травня, а це значить, що карантин 24 квітня не закінчиться. До коли його продовжать - питання відкрите.

За оцінками експертів інвесткомпанії Concorde Capital, реальний валовий внутрішній продукт України в 2020 році впаде на 4,5%, якщо після травневих свят буде повне ослаблення карантинних заходів та відновлення активності, а кожний наступний місяць карантину буде додавати 2,5 процентних пункту падіння.

- Поки складно оцінювати, як довго триватиме карантин, але я пропоную таку формулу: базовий сценарій - мінус 4,5%, плюс кожен місяць мінус 2,5 п.п. Тобто якщо карантин триватиме до середини червня, то ми отримаємо мінус 7%, - вважає керівник аналітичного відділу компанії Олександр Паращій.

Правда, інші експерти звертають увагу, на те, що на карантині сидить не тільки Україна, але і більшість розвинених країн. А спад споживання там, б'є і по нам. Це і зменшення перерахувань від заробітчан, це і зменшення цін на продукцію українського експорту і зниження обсягів продажу наших товарів за кордон.

Економіст Олексій Кущ звертає увагу на те, що в світовій економіці не залишилося абсолютно закритих економічних систем. Навіть економіка такої країни, як КНДР певним чином залежить від зовнішніх факторів. Тому можна говорити про те, що зараз всі країни виявилися "в одному човні".

- Рівень падіння українського ВВП буде залежати від світових ринків капіталу, цін на сировинних ринках і загального падіння глобальної економічної системи, - говорить Олексій КУЩ. - Обвалення світової фінансової системи природно отримає відгук і вітчизняній економіці.

Скільки коштує карантин для кожного з нас?

Карантин, який ввели в Україні, вже істотно вплинув на доходи більш ніж половини громадян. Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", дві третини українців чекають найближчим часом погіршення економічної ситуації в країні. При цьому 51% опитаних вважають, що економічне становище їхньої сім'ї погіршилося за останні півроку. 42% - вважають, що воно не змінилося, і тільки 6% - побачили поліпшення.

До початку кризових явищ передбачалося, що до кінця року середня зарплата зросте до 12 тисяч гривень. Зараз же в бюджет заклали показник на рівні 10,7 тисяч гривень. До кінця року вона може і виросте до 11 тисяч, але навіть в цьому випадку, кожен з нас може недоотримати близько 1000 гривень на місяць до кінця року.

Скільки коштує людське життя

На це питання, як би цинічно воно не звучало, давно намагаються відповісти економісти зі світовим ім'ям. Відомий російський економіст, який емігрував до Франції, Сергій Гурієв каже, що врятовані сьогодні життя дадуть економічний ефект в майбутньому. Для пояснення він наводить приклад США, який розрахували американські вчені.

- Припустимо, що в США буде інфіковано 60-70% жителів - приблизно 200 млн осіб, - пише Гурієв в колонці для "Ведомостей". - Використовуючи дані про епідемію, доступні на той момент, оцінили, що приблизно 5% інфікованих (т. б. 10 млн чоловік) буде потрібно штучна вентиляція легенів. Якщо в цей момент американська система охорони здоров'я буде працювати в нормальному режимі, то вдасться врятувати 8,2 млн з них; якщо буде перевантажена - тільки 1 млн. Таким чином, стратегія жорсткого карантину, спрямована на "вирівнювання кривої", може врятувати 7,2 млн життів. У доларах 2020 року вартість життя американця становить $ 14,5 млн. Так як більшість загиблих від коронавіруса - це люди похилого віку, був використаний загальноприйнятий в США "дисконт" в 37%. Разом, вигода від жорсткого карантину становить $ 14,5 млн * (1 - 0,37) * 7,2 млн = $ 66 трлн.

За словами економіста, 66 трлн дол - це три річних ВВП США. А на подолання наслідків кризи, яка була викликана коронавірусум, США виділили 2 трильйони доларів, що становить всього лише 10% річного ВВП - величезна сума для мирного часу, нормальна для військового і незначна в порівнянні з $ 66 трлн, які втратила б економіка в майбутньому, якби не ввели карантин.

Для України подібних моделей ніхто не прораховував, але більшість експертів погоджуються з тим, що врятовані сьогодні життя, дадуть поштовх економіці в майбутньому, а значить, карантин виправданий навіть з точки зору економіки.