Президент затвердив зміни бюджету України на 2020 рік

Головний кошторис країни довелося переглянути через епідемію коронаіируса.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну бюджету на 2020 рік, який 13 квітня підтримала Рада. Причиною їх внесення стали коронавірус і світова економічна криза.

У документі сказано, що новостворений Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 мільярда гривень.

- У державному бюджеті додатково передбачено 15,8 мільярда гривень для доплат до зарплати медпрацівникам, які протистоять епідемії. В цілому витрати Міністерства охорони здоров'я збільшуються на 16,4 мільярда гривень, - повідомив Офіс президента.

Також документом передбачено виділення 10,6 мільярда гривень на одноразові доплати до пенсій. Це так звана "карантинна тисяча". Витрати Міністерства соціальної політики збільшили на 19,5 мільярда гривень.

На непередбачені заходи в резервний фонд направлені додаткові 3 мільярди гривень.