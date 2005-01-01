Кабмін продовжив карантин до 22 травня

На позачерговому засіданні уряду 4 травня прийнято відповідні рішення.

Кабінет міністрів України 4 травня на позачерговому засіданні визначив конкретний список послаблень, які почнуть діяти з 11 травня. Постанову прийняли одноголосно, її допрацюють протягом двох днів.

Дострокового пом'якшення карантину не буде, оскільки це зведе нанівець всі зусилля, докладені раніше. Всіх українців просять потерпіти ще тиждень до послаблення. Карантин же при цьому продовжується до 22 травня. Про це Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

- За підрахунками, передчасне скасування карантинних обмежень означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна. Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності. Однак ситуація на сьогодні контрольована і ми наближаємося до так званого помірного плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання, - заявив Шмигаль.

Рішення про послаблення приймається завчасно, за тиждень, щоб ті суб'єкти підприємництва, яким буде дозволено функціонувати, змогли підготуватися і з санітарної точки зору, і з бізнес-позицій.

Що планується відкрити для відвідування з 11 травня:

Парки, сквери, місця відпочинку

Перукарні, салони краси

Літні майданчики кафе і ресторани з можливістю виносної торгівлі

Буде відкрита оптова та роздрібна торгівля товарами в ТРЦ. Цей дозвіл не буде поширюватися на зони розваг, фудкорти, кінотеатри, дитячі майданчики на території ТРЦ

Музеї, бібліотеки

Служба побуту

Стоматологи

Аудитори, адвокати, нотаріуси

Будуть дозволені тренування професійних команд в командних видах спорту на закритих базах

Раніше 4 травня стало відомо, що медикам з вівторка, 5 травня, дозволено повернутися до планових операцій.

Що буде закрито / заборонено до 22 травня:

Пасажирські перевезення

Громадський транспорт

Заклади освіти

Театри, кінотеатри

Проведення масових заходів

Робота закладів громадського харчування в звичайному режимі

Зони розваги, фудкорти, дитячі майданчики в ТРЦ

Спортзали

Планове медобслуговування