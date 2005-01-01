ІТ-Аутсорсинг як нова форма організації бізнесу

IT-аутсорсинг - це надання послуг по обслуговуванню і підтримці IT-інфраструктури організації або підприємства за допомогою сторонньої спеціалізованої організації. Сюди можуть відноситися найрізноманітніші роботи - від побудови ІТ-інфраструктури «з нуля», установки комп'ютерів, серверів, мережевого обладнання, до професійного консалтингу, міграції серверів, перешикування та оптимізації, моніторингу та аудиту існуючої системи, включаючи монтаж і ремонт обладнання. Якісні, комплексні послуги ІТ-аутсорсингу для бізнесу можна замовити тут https://nspace.ua/ у аутсорсингової компанії Nspacе.

Надання подібних послуг дозволяє перекласти частину повсякденних обов'язків з штатних співробітників на кваліфікованих фахівців і тим самим направити звільнився на розвиток інших проектів. Основна перевага - компанія отримує можливість заощадити кошти на соціальні виплати, отримати дійсно високу якість послуг від спеціалізованої організації, а також контролювати обсяг і швидкість виконання поставлених завдань. При такій формі робіт пропадає залежність від певного співробітника, а при необхідності штат може збільшений без втрат часу на пошук кваліфікованого фахівця. Якщо, навпаки, необхідно різке скорочення штату, то це також легко робиться просто через зміну умов співпраці з ІТ-компанією.

Кому корисний ІТ-аутсорсинг?

Послуги з ІТ аутсорсингу можуть знадобитися в наступних випадках:

для стартапу в період відкриття бізнесу - для забезпечення стабільної роботи інфраструктури і подальшого розвитку мережі;

для компанії на етапі якісного зростання - коли завдання, що стоять перед штатним системним адміністратором істотно переросли наявну кваліфікацію і потрібні професійні вміння фахівців;

для стабільної організації - в якості заміни та доповнення існуючої підтримки для підвищення якості надання послуг.

Якісне та своєчасне обслуговування IT-інфраструктури дає можливість уникнути зупинок бізнес-процесів. Успішно користуватися ІТ-аутсорсингом можуть будь-які юридичні особи, такі як: інтернет-магазини, виробничі підприємства, торговельні організації та інші. В процесі діяльності компаній наявне мережеве обладнання, комп'ютерна техніка можуть виходити з ладу, наприклад, через знос, старіння, програмний або апаратний збій, що, в свою чергу, призводить до простоїв і фінансових втрат. Допоможе уникнути подібних проблем ІТ-аутсорсинг на https://nspace.ua/, забезпечивши безперебійну роботу всієї системи.

Основні види ІТ-аутсорсингу

Послуги з IT-аутсорсингу можуть охоплювати найрізноманітніші аспекти сфери інформаційних технологій. Залежно від завдань, що стоять перед аутсорсинговою компанією, виділяють наступні види обслуговування:

Ресурсний (або аутстаффінг) - компанія-аутсорсер виконує функції по підбору кваліфікованих співробітників і надає їх (в якості ресурсів) для виконання завдань, поставлених замовником. Замовник сам організовує робочий процес, ставить завдання і приймає результат. Відповідальність за потрібний результат в цьому випадку покладається на самого замовника.

Сервісний - за угодою з замовником компанія аутсорсер бере на себе відповідальність за працездатність певних сервісів (наприклад, груп устаткування або технологій, комп'ютерів, серверів, 1С та інше), що дозволяє підвищити якість роботи обладнання (включеного в сервіси) і ефективність діяльності компанії в плані скорочення витрат.

Стратегічний - забезпечує повний комплекс послуг з обслуговування ІТ-інфраструктури організації від проектування і монтажу до моніторингу і подальшого розвитку. Управління всієї IT-інфраструктури здійснюється компанією-аутсорсером.

Свій IT-відділ або IT-аутсорсинг?

В процесі діяльності будь-якої компанії виникає питання: організувати власний IT-відділ для обслуговування і моніторингу інформаційно-технологічної інфраструктури чи передавати дані функції на аутсорсинг. При прийнятті рішення варто враховувати такі фактори, як швидкість вирішення виникаючих питань, підтримка системи в актуальному стані, кваліфікацію співробітників.

Якщо розглядати невелику організацію, то на перший погляд можна сказати, що з завданням впорається і один системний адміністратор. Але з іншого боку, не завжди обсяг роботи дозволяє зайняти найнятого працівника на цілий день. До того ж при виконанні рутинних завдань складно очікувати від фахівця, що він буде приділяти увагу розвитку компанії.

ІТ-аутсорсинг дозволяє забезпечити багаторівневу підтримку всієї ІТ-інфраструктури та оперативний контроль при виконанні всіх робіт з точним фіксуванням понесених витрат. Співробітники організації-аутсорсера Nspace володіють кваліфікацією і досвідом при вирішенні найскладніших завдань, що дає можливість знаходити рішення і закривати проблеми, що виникають в короткі терміни.