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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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ІТ-Аутсорсинг як нова форма організації бізнесу
IT-аутсорсинг - це надання послуг по обслуговуванню і підтримці IT-інфраструктури організації або підприємства за допомогою сторонньої спеціалізованої організації. Сюди можуть відноситися найрізноманітніші роботи - від побудови ІТ-інфраструктури «з нуля», установки комп'ютерів, серверів, мережевого обладнання, до професійного консалтингу, міграції серверів, перешикування та оптимізації, моніторингу та аудиту існуючої системи, включаючи монтаж і ремонт обладнання. Якісні, комплексні послуги ІТ-аутсорсингу для бізнесу можна замовити тут https://nspace.ua/ у аутсорсингової компанії Nspacе.
Надання подібних послуг дозволяє перекласти частину повсякденних обов'язків з штатних співробітників на кваліфікованих фахівців і тим самим направити звільнився на розвиток інших проектів. Основна перевага - компанія отримує можливість заощадити кошти на соціальні виплати, отримати дійсно високу якість послуг від спеціалізованої організації, а також контролювати обсяг і швидкість виконання поставлених завдань. При такій формі робіт пропадає залежність від певного співробітника, а при необхідності штат може збільшений без втрат часу на пошук кваліфікованого фахівця. Якщо, навпаки, необхідно різке скорочення штату, то це також легко робиться просто через зміну умов співпраці з ІТ-компанією.
Кому корисний ІТ-аутсорсинг?
Послуги з ІТ аутсорсингу можуть знадобитися в наступних випадках:
Якісне та своєчасне обслуговування IT-інфраструктури дає можливість уникнути зупинок бізнес-процесів. Успішно користуватися ІТ-аутсорсингом можуть будь-які юридичні особи, такі як: інтернет-магазини, виробничі підприємства, торговельні організації та інші. В процесі діяльності компаній наявне мережеве обладнання, комп'ютерна техніка можуть виходити з ладу, наприклад, через знос, старіння, програмний або апаратний збій, що, в свою чергу, призводить до простоїв і фінансових втрат. Допоможе уникнути подібних проблем ІТ-аутсорсинг на https://nspace.ua/, забезпечивши безперебійну роботу всієї системи.
Основні види ІТ-аутсорсингу
Послуги з IT-аутсорсингу можуть охоплювати найрізноманітніші аспекти сфери інформаційних технологій. Залежно від завдань, що стоять перед аутсорсинговою компанією, виділяють наступні види обслуговування:
Свій IT-відділ або IT-аутсорсинг?
В процесі діяльності будь-якої компанії виникає питання: організувати власний IT-відділ для обслуговування і моніторингу інформаційно-технологічної інфраструктури чи передавати дані функції на аутсорсинг. При прийнятті рішення варто враховувати такі фактори, як швидкість вирішення виникаючих питань, підтримка системи в актуальному стані, кваліфікацію співробітників.
Якщо розглядати невелику організацію, то на перший погляд можна сказати, що з завданням впорається і один системний адміністратор. Але з іншого боку, не завжди обсяг роботи дозволяє зайняти найнятого працівника на цілий день. До того ж при виконанні рутинних завдань складно очікувати від фахівця, що він буде приділяти увагу розвитку компанії.
ІТ-аутсорсинг дозволяє забезпечити багаторівневу підтримку всієї ІТ-інфраструктури та оперативний контроль при виконанні всіх робіт з точним фіксуванням понесених витрат. Співробітники організації-аутсорсера Nspace володіють кваліфікацією і досвідом при вирішенні найскладніших завдань, що дає можливість знаходити рішення і закривати проблеми, що виникають в короткі терміни.
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