Макадамія - король усіх горіхів

Горіх макадамія вважається священною рослиною на його батьківщині, Австралії. У ботанічних довідниках вказані 9 видів цього дикорослого дерева, але тільки два з них культивують для збору їстівних плодів (макадамія трьохлистова і цільнолистова).

Це дерево може досягати у висоту 100 м і починає давати врожай на 7-10 рік. У природі макадамія зустрічається у вологих тропічних лісах, по берегах водойм. Дерева добре ростуть на жирному і кислому грунті. Щорічно доросле дерево дає близько 100 кг горіхів, які цінуються в усьому світі за їх поживність і корисність.

Зараз макадамію вирощують в Австралії, Бразилії, Америці, Південній Африці, і в інших країнах з тропічним жарким кліматом. Це дерево-довгожитель, яке може давати врожай до 100 років.

Горіхи макадамії популярні за рахунок високої концентрації мононенасичених жирів в складі. Ці горіхи однаково корисні для чоловіків і жінок.

В ході клінічних досліджень вчені виявили наступні корисні властивості горіха макадамії:

профілактика серцево-судинних захворювань;

запобігання утворенню холестеринових бляшок на стінках судин;

поліпшення коагуляції (згортання) крові;

підвищення якості сперматозоїдів у чоловіків;

контроль ваги за рахунок нормалізації обмінних процесів;

заповнення дефіциту рослинного заліза у вегетаріанців і веганів;

омолодження шкіри, поліпшення тонусу, антицелюлітний ефект;

протипухлинний ефект за рахунок антиоксидантів в складі;

лікування ангіни і гіповітамінозу, артриту, варикозного розширення вен;

відновлює сили після хвороб і після великих фізичних навантажень;

сприяє омолодженню всього організму;

підвищує рівень гемоглобіну в крові;

відмінний засіб для профілактики і лікування остеопорозу, артритів і артрозів;

благотворно позначається на роботі всього шлунково-кишкового тракту;

нормалізує рівень цукру в крові;

зменшення інтенсивності нападів мігрені.

Користь і шкода горіха макадамії

Ядра екзотичного горіха можуть стати смачним і здоровим перекусом, а можуть замінити лікарські препарати синтетичного походження. Завдяки властивостям горіха макадамії, спектр застосування досить великий. Давайте розберемося детально, в чому полягає його користь і шкода.

Для серцево-судинної системи

Відсутність спортивних навантажень, сидячий спосіб життя і неправильне харчування часто стають причинами розвитку атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, і навіть інсульту. Горіхи макадамії багаті жирними кислотами, які допомагають знизити рівень холестерину і тригліцеридів у крові. За рахунок такого складу вдається зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

При схудненні

Незважаючи на високу калорійність горіхів макадамії, при їх вживанні в межах норми вдається тримати вагу під контролем. Вчені встановили, що за рахунок великої кількості жирів в складі, австралійські горіхи надовго насичують організм. Це означає, що при додаванні їх в свій раціон при схудненні, істотно знижується ризик «зривів».

У складі ядерець присутня пальмітолеінова кислота, яка прискорює метаболізм жирів в організмі. Це позитивно позначається не тільки на боротьбі за стрункість тіла, а й на роботі травного тракту.

Для кісток і суглобів

Зі шкільних підручників багато хто пам'ятає, що кальцій і магній беруть участь у формуванні кісткової тканини. При підтримці балансу цих речовин, опорно-руховий апарат не підведе навіть в літньому віці.

Користь горіха макадамії полягає в тому, що він допомагає прискорити мінералізацію кісток, зубів. Таку здатність екзотичного плоду вчені пояснюють великою концентрацією кальцію, фосфору і магнію в складі.

Нерідко при патологіях нирок в організмі погіршується засвоєння кальцію і марганцю, в результаті чого розвиваються захворювання кісток і суглобів. Регулярно споживаючи горіхи макадамії, можна не тільки захистити себе від артриту і варикозного розширення вен, а й боротися з розладами нирок.

Для мозку і нервової системи

Для нормальної і активної роботи головного мозку потрібно, щоб постійно в нього надходили сигнали. Цю роботу виконують нейромедіатори, до яких відносять вітамін В1, мідь, магній. Всі ці хімічні речовини містяться в горіхах макадамії.

Крім того, ядра австралійського горіха насичені олеїновою кислотою, захищають нашу нервову систему, а омега 9 допомагає поліпшити настрій і загальне самопочуття. Тому макадамію рекомендують додавати в раціон для збереження когнітивних функцій і пам'яті у літніх людей, запобігання неврологічних захворювань.

Для кишечника

Розчинні і нерозчинні харчові волокна горіхів макадамії ефективно виводять канцерогени і токсини з організму. За результатами клінічних досліджень, ці екзотичні плоди нормалізують мікрофлору кишечника, а складні вуглеводи поступово усувають проблеми з травленням.

Скільки горіхів можна з'їсти в день

Хоч горіхи - смачний і корисний продукт, не варто зловживати ним. В першу чергу, будь-які горіхи підвищують навантаження на печінку і можуть викликати алергічну реакцію.

Дієтологи рекомендують дотримуватися норми в 30 г горіхів макадамії (10-12 плодів невеликого розміру). Для кращого перетравлення потрібно ретельно розжовувати горіхи і замочувати на ніч у воді.