Безробітних українців за час карантину стало на третину більше

Допомоги по безробіттю отримують понад 340 тисяч чоловік.

За час карантину в Україні кількість людей, що подали документи на отримання допомоги по безробіттю, зросла на третину. Їх тепер близько 400 тисяч, 340 тисяч - уже отримують допомогу. Про це під час в онлайн-марафону "Економічний тиждень" повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.

- На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тисяч людей, з них допомогу по безробіттю отримують понад 340 тисяч осіб.

Бондіні зазначила, що мінімальна допомога по безробіттю збільшена для незастрахованих осіб та становить 1 тисячу гривень. Вона також повідомила, що в базі даних служби зайнятості перебуває 51 тисяч вакансій.

- Кожен п'ятий на обліку служби навіть в умовах карантину знаходить роботу, - підкреслила Бондіні.

У Центрі зайнятості нагадали, що спростили процедуру подачі документів. Потрібно заповнити тільки дві заяви - про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Заповнені документи можна надіслати електронною поштою або через скриньку для кореспонденції в самому в центрі зайнятості.

- Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (або сфотографуйте) і надішліть на email центру зайнятості. Так само вкажіть в темі листа ваші прізвище, ім'я, по батькові, - зазначили у відомстві.

Важливо! Протягом 10 днів після завершення карантину в центр зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.