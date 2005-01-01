Як м'язи впливають на наше здоров'я і зовнішній вигляд

Так навіщо ж потрібні нам м'язи? Чи пов'язані вони з нашим здоров'ям і зовнішнім виглядом? Що треба всім нам знати?

Красивої фігури без м'язів не буває!

Ми часто думаємо, що м'язи потрібні чоловікам, наприклад, для того, щоб вони могли продемонструвати гру біцепсів. Але якщо жінка або чоловік хоче мати гарну фігуру, їм не обійтися без м'язів. Саме рельєф м'язів додає тілу красиву форму.

М'язи також потрібні для багатьох процесів, що відбуваються в організмі будь-якої людини. Крім основних функцій м'язів - опорної і рухової - існують деякі інші, які виконують «секретні», мало кому відомі функції.

М'язи допомагають нам худнути

Сама метаболічна тканина - м'язова. На її підтримку організм навіть в спокійному стані і під час сну витрачає близько 26% від основного обміну речовин. Тому чим більше у нас м'язів, тим швидше наш метаболізм, тим більше калорій ми спалюємо.

Жир спалюється в мітохондріях. Це такі міні-електростанції в наших клітинах. Чим більше ви рухаєтеся, тим більше спалюється жиру. У чоловіків більше м'язів, а отже - мітохондрій, у верхній частині тіла. У жінок - навпаки. Тому, щоб худнути ефективніше, представникам різних статей на тренуваннях необхідно приділяти більше уваги «своєму» верхньому або нижньому поясу. При активному способі життя все мітохондрії завантажені.

М'язи - це друге серце

У наших ногах накопичується кров. У венах є клапани, які не дають стікати крові вниз. М'язи компенсують недолік розвитку м'язового шару в венах (в порівнянні з артеріями). Таким чином, вони активно беруть участь в кровообігу.

Зараз людина багато сидить, і кров застоюється. Виникає розширення вен. Варикозний вузол може розірватися. А це може призвести до тромбоутворення. Наші стопи перекачують кров. Вони допомагають серцю працювати. Найчастіше перекочуйтеся з п'яти на носок. Це можна робити де завгодно, можна робити сидячи. М'язи ніг - це наше друге серце. Не відходячи від робочого місця, ви можете робити прості вправи, хоча б такі, як віджимання і присідання. Крім усього вищеописаного м'язи допомагають нам дихати і активно рухатися.

Як пов'язані селезінка, діафрагма і фітнес?

Селезінка - депо наших клітин крові. Коли ми бігаємо і присідаємо, діафрагма тисне на неї і стимулює до викиду еритроцитів. Тому так важливо бути активним. Білі клітини крові підвищують імунітет.

Що робити, щоб м'язів стало більше?

Дорогоцінну м'язову тканину неможливо збільшити або зберегти за допомогою бігу, ходьби, плавання та інших видів кардіо-навантажень. Для цього необхідні саме силові тренування (понад-звичні навантаження) і посилене білкове харчування.

Будь фітнес-клуб, що пропонує повноцінний фітнес, повинен забезпечити вас такими його складовими, як: розминка до тренування і заминка після неї, в процесі тренування - аеробний і силовий тренінг, в після всього - розтяжка. Важливий кожен компонент!

Міфи про харчування, тренування і схуднення

А зараз ми розглянемо основні міфи про наше харчування, схуднення і тренуваннях.

Міф «Сумо»: якщо пропускати прийоми їжі, це допоможе скинути вагу

Насправді: сумоїстами не народжуються - ними стають. А точніше - їх вирощують. Вони ніколи не снідають. Свій день починають з інтенсивних тренувань. До обіду вони голодні, наїдаються, як то кажуть «від пуза» і відразу лягають спати. Сон відразу після їжі - гарантований спосіб збільшення жирової маси. Під час сну сповільнюється метаболізм, і всі калорії з з'їденого запасаються організмом про запас у вигляді жиру.

Міф: після спортзалу на дивані хоч цілий день ...

Насправді: Тренування дуже важливі для прискорення обміну речовин, але пасивний спосіб життя, в свою чергу, його уповільнює і в підсумку негативно позначається на вазі.

Міф: є щасливчики, у яких така гарна фігура, що їм і займатися не доводиться

Насправді: Тренування - це запорука не тільки гарного зовнішнього вигляду, але і здоров'я. Найважливіші м'яз в людському тілі - серце. Якщо регулярно його не тренувався, воно неминуче почне слабшати.

Міф: тренуєшся - про дієту можна не хвилюватися

Насправді: Не дивлячись на те, що тренування дозволяють нам їсти досить багато і не поправлятися, потрібно пам'ятати про те, що деяка їжа негативно впливає не тільки на вагу.

Не варто їсти часто таку їжу, як фаст-фуд, тістечка, смажену свинину, тому що вони засмічують наші артерії шкідливим холестерином, скільки б ми не займалися ...

Міф: якщо жінка качає м'язи, вона буде виглядати невитонченою і чоловікоподібною

Насправді: Тільки якщо вона буде йти до цього цілеспрямовано. Без тестостерону (чоловічого гормону) такі м'язи накачати не вдасться. Але ви зробите своє тіло струнким і сильним.

Міф: якщо вам за сорок, ваш обмін речовин уже уповільнений, і займатися тренуваннями вже пізно

Насправді: М'язи відновлюються в будь-якому віці з будь-якого стану. Для цього необхідні лише силові навантаження і білкове харчування. А метаболізм буде прискорюватися в міру того, як довго ви будете тренуватися.

Навіщо нам потрібні силові тренування?

Силові тренування необхідні нам усім! Вони зміцнюють кістки і суглоби. Подається сигнал в мозок про те, що на дані ділянки відбувається навантаження понад звичного, і потрібно «щось робити, якось реагувати».

Наприклад, ви приймаєте препарати для зміцнення кісток. Щоб вони потрапили в потрібне місце, мозку потрібен певний імпульс для зміцнення цих територій, що йде від цих самих кісток в мозок. Після цього мозок направить туди всі необхідні для зміцнення речовини, а не просто транзитом виведе їх з організму.

Силові тренування призводять в тонус не тільки м'язи, але і шкіру! На руках, грудях, стегнах і сідницях.

Вони зміцнюють нашу кісткову мускулатуру, наш м'язовий корсет, що згодом зменшує навантаження на поперек, тазостегнові і колінні суглоби.

Якщо людина не отримує силових навантажень, вона втрачає 300-500 г м'язової тканини в рік!

Наприклад, якщо м'язів на спині стане менше, то зросте тиск найбільше на поперекові хребці, з'явиться біль у попереку і защемлення нервів, судин і т.п.