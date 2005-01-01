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Эстетика бокала
В каждом доме, и на кухне, среди прочей посуды, особое место отведено бокалам. Истинные гурманы знают, бокал – это не просто посуда, из которой пьют, с его помощью раскрывается аромат и вкус напитка. Каждому алкоголю подходит своя форма, подчеркивающая содержание.
Классификация бокалов по напиткам:
Бокалы для шампанского
Шампанское, неизменно сопровождает самые главные праздники в жизни – день рождения, свадьба, любимый новый год, невозможно представить без этого напитка. Сочетание легких пузырьков шампанского, утонченность вкуса напитка, раскроются еще больше при правильном выборе бокала.
Выбор бокалов для шампанского, это не самый простой вопрос. К нему нужно подойти с особым вниманием. Хорошо иметь под рукой широкий каталог продукции, в котором представлены бокалы для шампанского различных вариаций по форме, высоте, вместительности, элементам декора, назначению.
Стандарты разновидности форм бокалов для шампанского
Бокалы продолговатой формы, с зауженным горлышком, ножка средней длинны – называются «классический флют». Достаточная глубина, способствует формированию пузырьков, которые красиво поднимаются, сужающееся горлышко уменьшает соприкосновение с воздухом. Объем бокалов обычно 160 - 300 мл.
Конусообразная форма, называется «трампет», ярко демонстрирует пузырьки. Вкус шампанского раскрывается в нем наиболее полно.
Еще одна разновидность формы – это «флер», бокал имеет широкое горло. Идеально подходит для постройки «пирамиды», часто используется для подачи коктейлей. Вместительностью примерно 200 мл.
Сегодня, наибольшим спросом пользуется форма «флют», благодаря утонченным формам и изяществу.
Разнообразие материалов изготовления
Словосочетание «звон бокала», ассоциируется с хрусталем, но материалы, для изготовления фужеров, могут быть различны.
Выбор бокала
Правильно выбранные фужеры украсят праздничный стол, придадут особый шарм и лоск. Приобретая этот атрибут торжества, помните, что:
В настоящее время выбор бокалов для шампанского достаточно широк и многообразен. Появилось множество интерпретаций классических форм, рисунков и гранения. Любые запросы покупателя удовлетворит интернет-магазин «Мир посуды».
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