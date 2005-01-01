Эстетика бокала

В каждом доме, и на кухне, среди прочей посуды, особое место отведено бокалам. Истинные гурманы знают, бокал – это не просто посуда, из которой пьют, с его помощью раскрывается аромат и вкус напитка. Каждому алкоголю подходит своя форма, подчеркивающая содержание.

Классификация бокалов по напиткам:

Винные

Коньячные

Для мартини

Коктейльные

Для шампанского

Для глинтвейна

Для воды

Для ликера

Кофейные

Для джина

Для бренди

Бокалы для шампанского

Шампанское, неизменно сопровождает самые главные праздники в жизни – день рождения, свадьба, любимый новый год, невозможно представить без этого напитка. Сочетание легких пузырьков шампанского, утонченность вкуса напитка, раскроются еще больше при правильном выборе бокала.

Выбор бокалов для шампанского, это не самый простой вопрос. К нему нужно подойти с особым вниманием. Хорошо иметь под рукой широкий каталог продукции, в котором представлены бокалы для шампанского различных вариаций по форме, высоте, вместительности, элементам декора, назначению.

Стандарты разновидности форм бокалов для шампанского

Бокалы продолговатой формы, с зауженным горлышком, ножка средней длинны – называются «классический флют». Достаточная глубина, способствует формированию пузырьков, которые красиво поднимаются, сужающееся горлышко уменьшает соприкосновение с воздухом. Объем бокалов обычно 160 - 300 мл.

Конусообразная форма, называется «трампет», ярко демонстрирует пузырьки. Вкус шампанского раскрывается в нем наиболее полно.

Еще одна разновидность формы – это «флер», бокал имеет широкое горло. Идеально подходит для постройки «пирамиды», часто используется для подачи коктейлей. Вместительностью примерно 200 мл.

Сегодня, наибольшим спросом пользуется форма «флют», благодаря утонченным формам и изяществу.

Разнообразие материалов изготовления

Словосочетание «звон бокала», ассоциируется с хрусталем, но материалы, для изготовления фужеров, могут быть различны.

Стекло, обеспечивает утонченность и эстетичность, но достаточно хрупкое.

Хрусталь, позволяет использовать различное гранение и дизайн, издает характерный звон. Цена зависит от сорта хрусталя и бренда производителя.

Серебро, очень ценится, долго хранит прохладу напитка и наиболее раскрывает вкус и аромат.

Выбор бокала

Правильно выбранные фужеры украсят праздничный стол, придадут особый шарм и лоск. Приобретая этот атрибут торжества, помните, что:

Красивые фужеры создадут особую атмосферу праздника. Эффектный дизайн (рисунок, гранение), должен отвечать общей сервировке и настроению события. Высота чаши влияет на какое время сохранится вкус и аромат напитка. Качество стекла, из которого изготовлена посуда. Изящество и вес. Бокал при видимом изяществе не должен быть слишком легким.

В настоящее время выбор бокалов для шампанского достаточно широк и многообразен. Появилось множество интерпретаций классических форм, рисунков и гранения. Любые запросы покупателя удовлетворит интернет-магазин «Мир посуды».