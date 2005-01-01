|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Электрический гриль барбекю открытого типа
Приготовление блюд барбекю принципиально отличается от классического обжаривания на сковородке, над углями (с использованием шампуров) запекания или паровой обработки. Простой и доступный для установки даже на кухне в обычной квартире, электрический барбекю-гриль открытого типа, позволит практичной хозяйке удивлять своих родных и гостей блюдами из так называемой «американской кухни»:
Придавать блюду характерный для барбекю вкус и внешний вид позволяет применение специальной решетки. На ней обработка приготавливаемых продуктов происходит путем двойного воздействия высокой температурой:
Производитель предлагает потребителям достаточно широкий выбор этих электрических приборов. Размеры, мощность и производительность, все перечисленное необходимо учитывать при выборе оптимально подходящего устройства.
Типовые различия электрических барбекю-грилей
В условиях здоровой рыночной конкуренции выбор электрических грилей, как и любых других бытовых устройств, без преувеличения можно назвать огромным. Следует отметить, что данный вид товаров относится к категории пожароопасных, в связи с высоким одномоментным потреблением электрической энергии. Именно поэтому предпочтение следует отдавать проверенным временем и гарантирующим качество производителям. В целом устройства можно разделить на несколько категорий:
Несмотря на простоту своего функционального назначения – электрическая спираль, которая нагревает воздушный поток в жаровне, современные электрические барбекю-грили оснащаются целым набором дополнительных опций. Их наличие:
К ним, в первую очередь относится датчик поддержания температурных режимов. Количество может достигать 5-и, на сколько они необходимы следует решать самой хозяйке (повару).
Информацию о всех параметрах работы конкретной модели можно получить, внимательно изучив техническое описание или обратившись за консультацией к продавцу. Оба варианта доступны и при приобретении электрического барбекю-гриля через интернет-магазин, а воспользоваться ими может любой покупатель.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com