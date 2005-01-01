Электрический гриль барбекю открытого типа

Приготовление блюд барбекю принципиально отличается от классического обжаривания на сковородке, над углями (с использованием шампуров) запекания или паровой обработки. Простой и доступный для установки даже на кухне в обычной квартире, электрический барбекю-гриль открытого типа, позволит практичной хозяйке удивлять своих родных и гостей блюдами из так называемой «американской кухни»:

Обжаренные со следами решетки в виде хрустящих корочек стейки.

Куриный грудки и окорочка.

Обычные сосиски (любимое лакомство детворы).

Практически любые овощи для гарнира.

Придавать блюду характерный для барбекю вкус и внешний вид позволяет применение специальной решетки. На ней обработка приготавливаемых продуктов происходит путем двойного воздействия высокой температурой:

Через разогретый воздушны поток. С помощью раскаленной металла жаровни (решетки).

Производитель предлагает потребителям достаточно широкий выбор этих электрических приборов. Размеры, мощность и производительность, все перечисленное необходимо учитывать при выборе оптимально подходящего устройства.

Типовые различия электрических барбекю-грилей

В условиях здоровой рыночной конкуренции выбор электрических грилей, как и любых других бытовых устройств, без преувеличения можно назвать огромным. Следует отметить, что данный вид товаров относится к категории пожароопасных, в связи с высоким одномоментным потреблением электрической энергии. Именно поэтому предпочтение следует отдавать проверенным временем и гарантирующим качество производителям. В целом устройства можно разделить на несколько категорий:

Компактные бытовые – легко убираются в кухонный шкаф и достаются по мере необходимости. Рассчитаны для одновременного приготовления сразу нескольких порций блюд и вполне подходят для семейного использования.

Встраиваемые или настольные – жаровня этих устройств достаточно просторная и позволяет хозяйке одновременно обжаривать мясо и готовить гарнир. Потребляют больше энергии, но и возможности гораздо шире за счет поддержания оптимальной высокой температуры.

Устройства для напольного размещения с установочными ножками – отличный вариант для приготовления блюл на свежем воздухе. Например, на лужайке около дачи или загородного дома. Потребуется электрический удлинитель для подключения к сети.

Несмотря на простоту своего функционального назначения – электрическая спираль, которая нагревает воздушный поток в жаровне, современные электрические барбекю-грили оснащаются целым набором дополнительных опций. Их наличие:

Сказывается на удобстве и комфортности использования прибора.

Влияет на конечную стоимость оборудования.

К ним, в первую очередь относится датчик поддержания температурных режимов. Количество может достигать 5-и, на сколько они необходимы следует решать самой хозяйке (повару).

Информацию о всех параметрах работы конкретной модели можно получить, внимательно изучив техническое описание или обратившись за консультацией к продавцу. Оба варианта доступны и при приобретении электрического барбекю-гриля через интернет-магазин, а воспользоваться ими может любой покупатель.