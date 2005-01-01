Микрокомпьютеры и их применение

Микрокомпьютеры – это инновационная технология в формате уменьшенного процессорного блока, представлена неттопами и одноплатными ПЭВМ от ведущих компаний.

Неттоп по своим характеристикам во многом похож на классический ПЭВМ для интернет-серфинга. Стандартная модель имеет в своем арсенале все необходимые коммуникационные разъемы. В общем виде гаджет представляет собой высокопроизводительное устройство.

Одноплатные ПЭВМ отличаются своими малыми габаритами. Внешний вид гаджетов очень напоминает флэшку. Самый востребованный компенент Compute Module на evo.net.ua от Raspberry Pi Foundation. Он состоит из одной платы, которая дополнена памятью, процессором и другими составными элементами.

Устройства на основе Compute Module могут выпускаться на базе различных ОС, среди которых можно выделить:

Windows;

Linux;

Android.

Область применения

Домашний сервер хранения данных. Речь идет об устройстве, с помощью которого осуществляется сортировка материала пользователя. Дополнительный функционал дает возможность размещать данные в облачные сервисы или на жесткий диск. Такой подход дает возможность проводить операции с материалом;

Микрокомпьютер для телевизора. Используются как приставка для просмотра цифрового контента. Он обеспечивает доступ к трансляции видеоматериалов из интернета на большом экране;

Конструирование автоматических роботов. Робот под управлением WI-FI или с машинным зрением;

Офис. Мини-ПК – это оптимальный вариант для редактирования текстов. С их помощью можно осуществлять запуск и полноценное функционирование приложение для работы с документами;

Игры. Речь идет о запуске простых игр на базе неттопа или об игровой приставке, автомате;

Домашняя метеостанция может отслеживать температурный режим и влажность в помещениях;

Безопасность. Устройства с высокой производительностью могут использоваться как основа для охранной системы с распознаванием лиц.

Преимущества:

Небольшой размер. Гаджеты занимают мало места, в таких условиях расширяются возможности в плане крепления. Они занимают положение на задней поверхности монитора;

Низкая энергопотребляемость. Это касается потребляемой энергии со стороны гаджета, об этом нельзя забывать. Другими словами монитор функционирует отдельно, поэтому ему требуется свое питание;

Уменьшенный нагрев при высокой работоспособности. Оптимально внедрять пассивную систему охлаждения, ее мощности будет вполне достаточно для сохранения нормальной температуры;

Доступная цена, микрокомпьютеры стоят гораздо дешевле по сравнению с полноценным блоком или аналогами.

Современный рынок наполнен различными моделями микрокомпьютеров от ведущих производителей. С каждый годом данная технология совершенствуется, открывая доступ к широкому спектру возможностей. Основным компонентом является мобильный процессор от Intel. Такой подход позволяет гаджету справляться с простыми операциями. По своему функционалу они мало чем уступают стандартным или портативным компьютерам, это же касается основных характеристик и показателей производительности. Собрать своего цифрового помощника поможет электроника от Евоком.ЮА, где собраны все необходимые компоненты для конструирования.