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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Микрокомпьютеры и их применение
Микрокомпьютеры – это инновационная технология в формате уменьшенного процессорного блока, представлена неттопами и одноплатными ПЭВМ от ведущих компаний.
Неттоп по своим характеристикам во многом похож на классический ПЭВМ для интернет-серфинга. Стандартная модель имеет в своем арсенале все необходимые коммуникационные разъемы. В общем виде гаджет представляет собой высокопроизводительное устройство.
Одноплатные ПЭВМ отличаются своими малыми габаритами. Внешний вид гаджетов очень напоминает флэшку. Самый востребованный компенент Compute Module на evo.net.ua от Raspberry Pi Foundation. Он состоит из одной платы, которая дополнена памятью, процессором и другими составными элементами.
Устройства на основе Compute Module могут выпускаться на базе различных ОС, среди которых можно выделить:
Область применения
Преимущества:
Современный рынок наполнен различными моделями микрокомпьютеров от ведущих производителей. С каждый годом данная технология совершенствуется, открывая доступ к широкому спектру возможностей. Основным компонентом является мобильный процессор от Intel. Такой подход позволяет гаджету справляться с простыми операциями. По своему функционалу они мало чем уступают стандартным или портативным компьютерам, это же касается основных характеристик и показателей производительности. Собрать своего цифрового помощника поможет электроника от Евоком.ЮА, где собраны все необходимые компоненты для конструирования.
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