Роль підвищення кваліфікації вчителя в професійному зростанні

Згідно з "Законом Про освіту", для того, щоб розвивати загальний рівень підготовки кадрів освітніх організацій, а також для створення умов безперервного навчання, вчитель зобов'язаний систематично підвищувати свій професійний рівень і проходити курси підвищення кваліфікації для педагогів не менше одного разу на 3 роки. Однак стрімкий розвиток сфери освіти і зміни, що відбуваються в ній, вимагають від сучасного вчителя йти в ногу з часом, знати і вміти працювати з різними технологіями, методиками, отримувати нові навички і розвивати свої компетенції.

Професійна підготовка молодого педагога

Припустимо, ви - молодий педагог, який не так давно закінчив ВУЗ і відправився працювати в школу з палаючими очима і бажанням нести знання дітям. Вас оточують допитливі учні та колеги — справжні професіонали своєї справи. Ви хочете стати таким же професіоналом, але не знаєте з чого почати?

Якщо ви закінчили вищий навчальний заклад і не маєте педагогічної освіти, то вам необхідно пройти курси професійної перепідготовки для педагога. Це необхідно для підтвердження вашої кваліфікації, яка знадобиться для подальшої атестації і вашого кар'єрного росту.

Якщо ви закінчили педагогічний вуз, то проходити перепідготовку на вчителя не потрібно, проте ми рекомендуємо вам освіжити знання перед початком роботи, і пройти курси підвищення кваліфікації.

Сфера освіти змінюється стрімко, і навіть якщо вам здається, що ви в курсі останніх тенденцій в галузі освіти, то ви помиляєтеся, і скоріше прийміть цей факт: ви ще багато чого не знаєте і не вмієте, тому вам необхідно додатково працювати над собою і вивчати багато аспектів педагогіки самостійно, а для цього чудово підходять різні курси підвищення кваліфікації для вчителів. Також, як і з професійною перепідготовкою, можна вибрати потрібні курси на сайті naurok.ua і пройти їх дистанційно з будь-якого електронного пристрою з доступом в інтернет.

Професійна підготовка досвідченого педагога

Припустимо ви - досвідчений педагог вищої категорії з великим досвідом роботи. У вас безліч професійних нагород, хороші учні, які виграють олімпіади, отримують високі бали з ДПА та ЗНО, і ви щиро вважаєте, що проходити курси підвищення кваліфікації раз в три роки для «галочки» більш ніж достатньо.

Але ви помиляєтеся. У потоці щоденних учительських обов'язків легко упустити щось важливе. Ви можете бути відмінним педагогом і прекрасно знати свій предмет, але ваш навик володіння інформаційними технологіями зупинився на рівні зробити таблицю «в Ворді» або презентацію, інтерактивна дошка викликає у вас легкі панічні атаки, а використання кейс-технологій або сучасних ігрових форм викликає у вас праведний гнів, і ви не розумієте, для чого всі ці нововведення.

Ви забуваєте, що вчитель повинен постійно вчитися сам, а головна мета курсів підвищення кваліфікації педагогів — поглянути на освітній процес під іншим кутом, показати нові підходи і методики в навчанні, надихнути і врятувати навіть самого крутого асса від професійного перегорання.

При цьому не обов'язково йти в спеціальний навчальний заклад і проводити за партою, як студенти, довгі години, слухаючи лекції викладачів. Ви можете зробити все це, не виходячи з дому — дистанційно, в зручному для вас темпі: просто виберіть онлайн курси для вчителів з сертифікатом від освітнього проекту «На Урок».

Різноманітність форм та методів підвищення кваліфікації вчителів

Підвищення кваліфікації педагогів - це постійний процес оновлення професійних знань, умінь і навичок, який повинен стати частиною цілісної і довгострокової програми розвитку освітньої системи.

У сучасному світі питання підвищення професійної кваліфікації фахівця, є одними з найважливіших в області системи освіти будь-якого соціально-економічного ладу.

Слід зазначити, що виробляються різні підходи до вирішення проблеми постійного навчання вчителів, створення умов для їх самостійної роботи та отримання курсової, консультаційної допомоги не тільки з питань предметного вдосконалення, а й отримання сучасних знань в галузі педагогіки, психології, інформаційних технологій, питаннях загальнокультурної підготовки. Але необхідно використовувати і таку форму організації професійної перепідготовки вчителя в школі, яка, з одного боку, стимулювала б його розвиток, і, з іншого боку, відповідала б інтересам більшості вчителів.

Провідну роль у виконанні вимог Державного освітнього стандарту та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів мають відігравати нові форми проведення педагогічних рад, семінарів з актуальних проблем освіти, оновлення навчально - методичних комплексів, підготовка та освоєння дидактичних матеріалів, посібників, рекомендацій, активні методи проведення занять, покращення системи контролю знань. В даний час з'явилася можливість і потреба якісного оновлення традиційних форм підвищення професійної компетентності вчителів:

курси для педагогів, які працюють з будь-якої загальної проблеми;

проблемні тематичні курси для групи педагогів, які працюють з інноваційної теми;

проблемні курси;

дистанційне навчання;

навчання за індивідуальним планом;

Інтернет-форуми, конкурси, чати;

фестиваль відкритих уроків;

методичні семінари, семінари-практикуми;

методичні дні;

участь педагогів у конкурсах професійної майстерності.

У нових умовах всі ці традиційні форми повинні бути наповнені новим змістом і більше відповідати сучасним вимогам до вчителя.

Особистість вчителя, його підготовка і майстерність вирішують успіх справи. Сьогодні вчитель, реалізуючи певну технологію, може і повинен підніматися до рівня осмислення її підстав, в певних випадках змінювати її, створювати нову, але, піднімаючись на ці високі рівні самостійної діяльності, він повинен володіти в повному обсязі всім багатством досягнень, накопичених в психолого-педагогічній теорії і практиці.

Всі способи підвищення кваліфікації можна вважати ефективними тільки тоді, коли вони націлюють вчителя на творче переосмислення змісту, який реалізується через різні форми методичної діяльності і може стати хорошою основою для роботи педагога. У цьому випадку перераховані вище форми роботи набувають для вчителя особистісний сенс, дозволяють йому самостійно формулювати цілі власного професійного зростання, утворюють структуру, що створює умови для зародження і розвитку здібностей до творчості.