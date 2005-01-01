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Специфика выращивания роз
Роза – настоящая королева сада, которая требует к себе повышенного внимания. Растение отличается довольно своенравным характером, поэтому, если садовод хочет наслаждаться буйным цветом и непревзойденным ароматом, ему придется уделить этой красавице немало времени. Перед высадкой саженцев, необходимо помнить, что розы:
Моменты, на которые стоит обратить внимание
Красота и буйство цветка также немало зависит от качества изначального саженца, поэтому, изучив отзывы о сайте Агромаркет.нет, нужно обратиться в указанный специализированный магазин и заказать не только саженцы роз, но и другие сопутствующие аксессуары, полезные для садовода. В процессе ухода за розой, следует не забывать о необходимости обрезать увядшие цветки. Более того, желательно убирать их еще до полного засыхания, тогда растение пустит все силы на формирование новых цветочков и будет еще долго радовать своей красотой. Полноценный полив очень важен для розы, поэтому рекомендуется сделать вокруг растения круговую лунку и заполнить ее отстоянной водой. После того, как влага впитается, необходимо заполнить борозды землей. Таким образом, вода сможет достигнуть корней, тогда как обычный классический вариант полива считается поверхностным и недостаточно эффективным.
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