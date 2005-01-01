Брудне повітря: де коронавірус небезпечніше

Померти від COVID - 19 більше ризикують люди з регіонів із забрудненим повітрям, попереджають фахівці Гарвардської школи охорони здоров'я — постійне вдихання небезпечних частинок послаблює організм, погіршує стан легенів і призводить до більш важких симптомів хвороби. Дослідження було опубліковано в журналі New England Journal of Medicine.

Автори роботи проаналізували рівні забруднення повітря в більш ніж 3000 округах США в 2000-2016 роках. Вони звернули увагу на тверді тонкодисперсні частинки діаметром 2,5 мкм і менше (клас PM 2,5) - це менше, ніж частинки пилу, бруду і диму.

Розмір робить частинки небезпечними, даючи їм можливість проникати глибоко в тканини легенів і завдавати шкоди організму.

Частина PM 2,5 утворюється безпосередньо в атмосфері, проте основна їх частка — частинки сажі, асфальту, мінеральних солей і навіть автомобільних покришок. Більш ранні підрахунки показали, що збільшення концентрації PM 2,5 в кубометрі повітря на грам в довгостроковій перспективі призводить до зростання смертності від усіх причин на 0,73%.

На шкоду тонкодисперсних частинок при хворобах легенів вчені звертали увагу ще під час спалаху атипової пневмонії — тоді пацієнти з найбільш забруднених районів Китаю вмирали в два рази частіше, ніж з більш чистих.

Зв'язок між забрудненням повітря і COVID - 19 теж вже передбачалася, але група з Гарварду першою підрахувала конкретні ризики.

Дослідники порівнювали рівні забруднення з даними про смертність від COVID-19. Виявилося, що в регіонах з найбільш забрудненим повітрям смертність була вищою. Дослідники пов'язують це з підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань в таких районах-забруднення повітря призводить до хвороб легенів, серця, нирок, що в підсумку призводить до більш важких симптомів при COVID-19.

"Ми виявили, що збільшення концентрації тонкодисперсних частинок у повітрі лише на один грам на кубометр пов'язане з 15-відсотковим збільшенням смертності від COVID-19", - каже провідний автор дослідження Франческа Домінічі.

До високих рівнів забруднення автори віднесли концентрацію PM 2,5 вище 13 мікрограмів на кубометр повітря. В середньому по США спостерігається забрудненість в 8,4 мікрограма на кубометр. Для порівняння, в деяких районах Москви концентрація PM 2,5 доходить до 31 мікрограма.

"Результати показують, що довгостроковий вплив забрудненого повітря збільшує вразливість до найбільш важких наслідків COVID-19", — говорить Домінічі.

Якби на Манхеттені рівень вмісту тонкодисперсних частинок знизився всього на один мікрограм на кубометр повітря, там було б на 248 смертей менше, відзначають автори роботи.

У дослідження були певні обмеження-результати були б точніше, якби у вчених були докладні дані про стан здоров'я померлих, їх шкідливі звички, хронічні захворювання.

У регіонах з найбільш забрудненим повітрям живе більше бідних людей, підкреслюють автори, що теж створює певні ризики для їх здоров'я. Вони пропонують використовувати карти забруднення повітря для оцінки ситуації і прогнозування числа хворих. Також вони закликають проаналізувати забруднення повітря і в інших країнах.

У районах, що входять до групи ризику, вчені пропонують більш уважний контроль за заходами, що вводяться по соціальному дистанціюванню людей, і оснащення лікарень всім необхідним для роботи з важкими випадками захворювання.

"Ми знали, що тривалий вплив забрудненого повітря може посилювати симптоми легеневих захворювань, підвищувати сприйнятливість до інфекцій, призводити до серцевих нападів, інсульту, раку легенів і передчасної смерті, — говорить президент Американської асоціації легкого Гарольд Віммер. - Нове дослідження також показує, що забруднення пов'язане зі значно вищою смертністю від COVID-19".

Дослідники підкреслюють: дані показують важливість контролю забрудненості повітря як під час пандемії, так і після неї. Вони сподіваються, що на нову інформацію звернуть увагу федеральні і державні чиновники, і приймуть необхідні рішення щодо підготовки лікарень в забруднених районах до припливу пацієнтів, яким буде необхідна серйозна допомога, в тому числі — штучна вентиляція легенів.