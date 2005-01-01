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Востребованность косметики L’Oréal Paris

Благодаря высокому качеству французская декоративная и уходовая косметика пользуется большой популярностью. Среди ее производителей лидирующие позиции занимает L’Oréal.

О компании L’Oréal

Компания L’Oréal основана еще в 1909 г. За это время она прочно заняла лидирующие позиции на рынке французской косметики и парфюмерии. Компания выпускает всемирно известные бренды: Garnier, Maybelline New York, Vichy и т.д. Особой популярностью пользуется торговая марка L’Oréal Paris. Под этим названием выпускается декоративная и уходовая косметика, различные средства для волос.

Продукция L’Oréal Paris

К декоративной косметике относятся:

  • Карандаши для бровей. Бывают обычными и автоматическими (стержень вкручивается и выкручивается из основания). Оба варианта со специальной кисточкой.
  • Тушь для бровей. Позволяет придать волоскам нужные форму и оттенок.
  • Тени для бровей. Представлены в виде профессионального набора или маркера с аппликатором.
  • Карандаши для глаз. Это высокопигментированная гелевая продукция различных цветов.
  • Подводки для глаз. Выпускаются в виде маркера с тонким кончиком, который не травмирует нежную кожу.
  • Тени для век. Бывают в палетке или в жидком виде. Дополнительно обеспечивают уход за веками.
  • Тушь для ресниц. Продукция придает различные эффекты: объем, удлинение, подкручивание.
  • Основы под макияж. Подходят для любого типа кожи, выравнивают ее тон, матируют.
  • Хайлайтеры. Подстраиваются под естественный цвет лица. Можно использовать в качестве основы под макияж, в дополнение к тональному крему или наносить на определенные части, чтобы сделать их более выраженными.
  • Корректоры. Производятся в палетках, в виде толстого карандаша или маркера с аппликатором. Скрывают дефекты и увлажняют кожный покров, отличаются водостойкостью.
  • Тональные крема. Имеют различную текстуру и бывают разных оттенков, чтобы можно было подобрать максимально подходящий к естественному цвету лица. Выпускаются в виде обычного крема или кушона.
  • Пудры. Матируют кожу, делают ее сияющей, не придавая ощущения тяжести. Представлены в 3 вариантах: компактная, рассыпчатая, крем-пудра.
  • Румяна. Существует много различных оттенков, позволяющих придать лицу естественный румянец. Производятся в сухой и жидкой форме, по одному и три цвета в комплекте.
  • Карандаши для губ. Компания предлагает разнообразную цветовую палитру. Имеются и прозрачные, которые позволяют подчеркнуть контур, подходят под любой оттенок помады.
  • Блески для губ. Выпускаются в различных тонах, бывают глянцевыми и матовыми.
  • Помады. Производятся в виде палеток и в качестве самостоятельных оттенков. Не только придают губам новый цвет, но и увлажняют их благодаря входящим в состав питательным элементам.

Уходовую косметику можно подразделить на 3 большие категории:

  • антивозрастная;
  • увлажнение и питание;
  • очищение.

Продукты уходовой косметики:

  • Крема. Содержат натуральные компоненты, производятся по уникальным инновационным технологиям. Существует дневные и ночные крема, для кожи вокруг глаз, для области шеи и декольте.
  • Сыворотки. Оказывают регенерирующее воздействие. Относятся к антивозрастному уходу.
  • Масла. Питают и защищают кожные покровы от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
  • Средства для очищения. В эту группу входят тоники, молочко, скраб, гель, мицеллярная вода, средства для снятия макияжа.
  • Маски. Бывают глиняными, восстанавливающими, отшелушивающими и т.д.

Средства для ухода за волосами представлены в виде шампуней, кондиционеров, красок, масок и т.д. Компания выпускает много различных серий. Каждая предназначается для определенного типа волос.

Другая продукция, преимущества L’Oréal

L’Oréal предлагает продукцию не только для представительниц прекрасного пола, но и для мужчин. Они представлены в виде средств до и после бритья, кремов для ухода за кожей. Ассортимент косметики Loreal Paris полностью представлена в интернет-магазине ezebra.com.ua. Вся продукция обладает большим количеством достоинств:

  • высокое качество, экологичность и безопасность для здоровья;
  • широкий и постоянно обновляющийся ассортимент;
  • гарантия эффективного результата;
  • доступность.

Косметика L’Oréal не очень дорогая. К тому же продукция компании расходуется экономно, ее хватает на долгое время.

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