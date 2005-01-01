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Востребованность косметики L’Oréal Paris
Благодаря высокому качеству французская декоративная и уходовая косметика пользуется большой популярностью. Среди ее производителей лидирующие позиции занимает L’Oréal.
О компании L’Oréal
Компания L’Oréal основана еще в 1909 г. За это время она прочно заняла лидирующие позиции на рынке французской косметики и парфюмерии. Компания выпускает всемирно известные бренды: Garnier, Maybelline New York, Vichy и т.д. Особой популярностью пользуется торговая марка L’Oréal Paris. Под этим названием выпускается декоративная и уходовая косметика, различные средства для волос.
Продукция L’Oréal Paris
К декоративной косметике относятся:
- Карандаши для бровей. Бывают обычными и автоматическими (стержень вкручивается и выкручивается из основания). Оба варианта со специальной кисточкой.
- Тушь для бровей. Позволяет придать волоскам нужные форму и оттенок.
- Тени для бровей. Представлены в виде профессионального набора или маркера с аппликатором.
- Карандаши для глаз. Это высокопигментированная гелевая продукция различных цветов.
- Подводки для глаз. Выпускаются в виде маркера с тонким кончиком, который не травмирует нежную кожу.
- Тени для век. Бывают в палетке или в жидком виде. Дополнительно обеспечивают уход за веками.
- Тушь для ресниц. Продукция придает различные эффекты: объем, удлинение, подкручивание.
- Основы под макияж. Подходят для любого типа кожи, выравнивают ее тон, матируют.
- Хайлайтеры. Подстраиваются под естественный цвет лица. Можно использовать в качестве основы под макияж, в дополнение к тональному крему или наносить на определенные части, чтобы сделать их более выраженными.
- Корректоры. Производятся в палетках, в виде толстого карандаша или маркера с аппликатором. Скрывают дефекты и увлажняют кожный покров, отличаются водостойкостью.
- Тональные крема. Имеют различную текстуру и бывают разных оттенков, чтобы можно было подобрать максимально подходящий к естественному цвету лица. Выпускаются в виде обычного крема или кушона.
- Пудры. Матируют кожу, делают ее сияющей, не придавая ощущения тяжести. Представлены в 3 вариантах: компактная, рассыпчатая, крем-пудра.
- Румяна. Существует много различных оттенков, позволяющих придать лицу естественный румянец. Производятся в сухой и жидкой форме, по одному и три цвета в комплекте.
- Карандаши для губ. Компания предлагает разнообразную цветовую палитру. Имеются и прозрачные, которые позволяют подчеркнуть контур, подходят под любой оттенок помады.
- Блески для губ. Выпускаются в различных тонах, бывают глянцевыми и матовыми.
- Помады. Производятся в виде палеток и в качестве самостоятельных оттенков. Не только придают губам новый цвет, но и увлажняют их благодаря входящим в состав питательным элементам.
Уходовую косметику можно подразделить на 3 большие категории:
- антивозрастная;
- увлажнение и питание;
- очищение.
Продукты уходовой косметики:
- Крема. Содержат натуральные компоненты, производятся по уникальным инновационным технологиям. Существует дневные и ночные крема, для кожи вокруг глаз, для области шеи и декольте.
- Сыворотки. Оказывают регенерирующее воздействие. Относятся к антивозрастному уходу.
- Масла. Питают и защищают кожные покровы от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
- Средства для очищения. В эту группу входят тоники, молочко, скраб, гель, мицеллярная вода, средства для снятия макияжа.
- Маски. Бывают глиняными, восстанавливающими, отшелушивающими и т.д.
Средства для ухода за волосами представлены в виде шампуней, кондиционеров, красок, масок и т.д. Компания выпускает много различных серий. Каждая предназначается для определенного типа волос.
Другая продукция, преимущества L’Oréal
L’Oréal предлагает продукцию не только для представительниц прекрасного пола, но и для мужчин. Они представлены в виде средств до и после бритья, кремов для ухода за кожей. Ассортимент косметики Loreal Paris полностью представлена в интернет-магазине ezebra.com.ua. Вся продукция обладает большим количеством достоинств:
- высокое качество, экологичность и безопасность для здоровья;
- широкий и постоянно обновляющийся ассортимент;
- гарантия эффективного результата;
- доступность.
Косметика L’Oréal не очень дорогая. К тому же продукция компании расходуется экономно, ее хватает на долгое время.