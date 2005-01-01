Востребованность косметики L’Oréal Paris № 4 (694) 9-16 квітня 2020 року Благодаря высокому качеству французская декоративная и уходовая косметика пользуется большой популярностью. Среди ее производителей лидирующие позиции занимает L’Oréal. О компании L’Oréal Компания L’Oréal основана еще в 1909 г. За это время она прочно заняла лидирующие позиции на рынке французской косметики и парфюмерии. Компания выпускает всемирно известные бренды: Garnier, Maybelline New York, Vichy и т.д. Особой популярностью пользуется торговая марка L’Oréal Paris. Под этим названием выпускается декоративная и уходовая косметика, различные средства для волос. Продукция L’Oréal Paris К декоративной косметике относятся: Карандаши для бровей. Бывают обычными и автоматическими (стержень вкручивается и выкручивается из основания). Оба варианта со специальной кисточкой.

Тушь для бровей. Позволяет придать волоскам нужные форму и оттенок.

Тени для бровей. Представлены в виде профессионального набора или маркера с аппликатором.

Карандаши для глаз. Это высокопигментированная гелевая продукция различных цветов.

Подводки для глаз. Выпускаются в виде маркера с тонким кончиком, который не травмирует нежную кожу.

Тени для век. Бывают в палетке или в жидком виде. Дополнительно обеспечивают уход за веками.

Тушь для ресниц. Продукция придает различные эффекты: объем, удлинение, подкручивание.

Основы под макияж. Подходят для любого типа кожи, выравнивают ее тон, матируют.

Хайлайтеры. Подстраиваются под естественный цвет лица. Можно использовать в качестве основы под макияж, в дополнение к тональному крему или наносить на определенные части, чтобы сделать их более выраженными.

Корректоры. Производятся в палетках, в виде толстого карандаша или маркера с аппликатором. Скрывают дефекты и увлажняют кожный покров, отличаются водостойкостью.

Тональные крема. Имеют различную текстуру и бывают разных оттенков, чтобы можно было подобрать максимально подходящий к естественному цвету лица. Выпускаются в виде обычного крема или кушона.

Пудры. Матируют кожу, делают ее сияющей, не придавая ощущения тяжести. Представлены в 3 вариантах: компактная, рассыпчатая, крем-пудра.

Румяна. Существует много различных оттенков, позволяющих придать лицу естественный румянец. Производятся в сухой и жидкой форме, по одному и три цвета в комплекте.

Карандаши для губ. Компания предлагает разнообразную цветовую палитру. Имеются и прозрачные, которые позволяют подчеркнуть контур, подходят под любой оттенок помады.

Блески для губ. Выпускаются в различных тонах, бывают глянцевыми и матовыми.

Помады. Производятся в виде палеток и в качестве самостоятельных оттенков. Не только придают губам новый цвет, но и увлажняют их благодаря входящим в состав питательным элементам. Уходовую косметику можно подразделить на 3 большие категории: антивозрастная;

увлажнение и питание;

очищение. Продукты уходовой косметики: Крема. Содержат натуральные компоненты, производятся по уникальным инновационным технологиям. Существует дневные и ночные крема, для кожи вокруг глаз, для области шеи и декольте.

Сыворотки. Оказывают регенерирующее воздействие. Относятся к антивозрастному уходу.

Масла. Питают и защищают кожные покровы от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Средства для очищения. В эту группу входят тоники, молочко, скраб, гель, мицеллярная вода, средства для снятия макияжа.

Маски. Бывают глиняными, восстанавливающими, отшелушивающими и т.д. Средства для ухода за волосами представлены в виде шампуней, кондиционеров, красок, масок и т.д. Компания выпускает много различных серий. Каждая предназначается для определенного типа волос. Другая продукция, преимущества L’Oréal L’Oréal предлагает продукцию не только для представительниц прекрасного пола, но и для мужчин. Они представлены в виде средств до и после бритья, кремов для ухода за кожей. Ассортимент косметики Loreal Paris полностью представлена в интернет-магазине ezebra.com.ua. Вся продукция обладает большим количеством достоинств: высокое качество, экологичность и безопасность для здоровья;

широкий и постоянно обновляющийся ассортимент;

гарантия эффективного результата;

доступность. Косметика L’Oréal не очень дорогая. К тому же продукция компании расходуется экономно, ее хватает на долгое время. Інші статті номеру «Хочуть винищити нас»: як пов'язані 5G і коронавірус

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