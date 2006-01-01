Всесвітній день здоров'я в контексті COVID-19

"Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я»,— А. Шопенгауер

Всесвітній день здоров'я (World Health Day) — Глобальна кампанія обізнаності про здоров'я — щорічно відзначається 7 квітня під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У 1948 році ВООЗ провела першу всесвітню Асамблею охорони здоров'я, на якій постановила відзначати 7 квітня, починаючи з 1950 року, як Всесвітній День здоров'я. Свято приурочене до заснування ВООЗ і розглядається організацією як можливість звернути увагу всього світу до проблем, що мають найважливіше значення для глобального охорони здоров'я. ВООЗ організовує в цей день міжнародні, регіональні та місцеві заходи, пов'язані з певною тематикою.

Теми Всесвітнього дня здоров'я останнього десятиліття: 2019 — «Загальне охоплення послугами охорони здоров'я»; 2018 «Здоров'я для всіх»; 2017 — «депресія: давай поговоримо»; 2016 — «переможемо діабет!»; 2015 — «Безпека харчових продуктів»; 2014 — «Маленький укус — джерело великої небезпеки»; 2013 — «високий артеріальний тиск»; 2012 — «хороше здоров'я додає життя до років»; 2011 — «стійкість до протимікробних препаратів і її глобальне поширення» і 2010 - «урбанізація і здоров'я».

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ, англ. World Health Organization, WHO) - спеціалізована установа організації Об'єднаних Націй, заснована 7 квітня 1948 року зі штаб-квартирою в Женеві в Швейцарії. До складу ВООЗ входять 194 держав-членів. Основна функція організації - у вирішенні міжнародних проблем охорони Здоров'я населення Землі.

2020 рік оголошений Міжнародним роком працівників сестринських та акушерських служб, тому заходи ювілейного 70-го Всесвітнього дня здоров'я 2020 р. присвячені життєво важливій ролі медичних сестер і акушерок в охороні здоров'я людей у всьому світі і необхідності зміцнення сестринських і акушерських служб.

Всесвітній день здоров'я - одна з восьми офіційних глобальних кампаній в галузі охорони здоров'я, що відзначаються ВООЗ, поряд з Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом, Всесвітнім тижнем імунізації, Всесвітнім днем боротьби з малярією, Всесвітнім днем без тютюну, Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом, Всесвітнім Днем донора крові і Всесвітнім днем боротьби з гепатитом.

У зв'язку з пандемій нового коронавірусу COVID - 19 ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення в галузі охорони здоров'я. "Ніколи раніше ми не стикалися з пандемією, викликаною коронавірусом. І ніколи не стикалися з пандемією, яку в той же час можна контролювати», — заявили у ВООЗ.

У цей непростий час Всесвітній день здоров'я актуальний як ніколи. Приділяти пильну увагу своєму здоров'ю, безумовно, слід в будь-який інший день і незалежно від епідеміологічної ситуації, але сьогодні такі заходи особливо важливі в боротьбі з COVID-19.

З початку епідемії кількість заражених перевищила позначку в 1 мільйон інфікованих. Залишайтеся вдома, а про те, чим зайняти себе в період самоізоляції читайте в матеріалі: "самоізоляція — це не тільки безпечно, але і корисно!", "Поки всі вдома".

В період пандемії не всі можуть перейти на роботу з дому: це касири, кур'єри, водії, всі, хто займаються інфраструктурою і системами життєзабезпечення. Нагадаємо, основні правила, яким необхідно слідувати за рекомендаціями ВООЗ, щоб убезпечити себе і не заразитися:

Регулярно мийте руки

Регулярно обробляйте руки спиртовмісним засобом або мийте їх з милом.

Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісних засобом або миття їх з милом вб'є його.

Дотримуйтесь дистанції в громадських місцях

Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1 метра, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє на респіраторну інфекцію, таку як 2019-nCoV, поширює навколо себе найдрібніші краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.

Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни

Навіщо це потрібно? Руки стосуються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Торкаючись містять інфекцію руками до очей, носа або рота, можна перенести вірус з шкіри рук в організм.

При кашлі і чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісних антисептиком або мийте їх водою з милом.

Навіщо це потрібно? Прикривання рота і носа при кашлі та чханні дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних мікроорганізмів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс і рот рукою, мікроби можуть потрапити на ваші руки, а потім на предмети або людей, до яких ви торкаєтеся.

При підвищенні температури, появі кашлю і скруті дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою

Навіщо це потрібно? Підвищення температури, кашель і утруднення дихання вимагають негайного звернення за медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, серед яких в залежності від скоєних пацієнтом поїздок і його контактів може бути 2019-nCoV.

Слідкуйте за новітньою інформацією і виконуйте рекомендації медичних фахівців

Навіщо це потрібно? У центральних і місцевих органів охорони здоров'я є найактуальніша інформація про динаміку захворюваності COVID-19 у вашому районі. Вони можуть видати найбільш підходящі рекомендації про заходи індивідуального захисту для жителів вашого району.

Сьогодні перед глобальним охороною здоров'я стоїть найважливіше завдання, що об'єднала фахівців по всьому світу,-це створення вакцини проти нової коронавірусної інфекції COVID-19. На даний момент не існує і будь-яких специфічних противірусних засобів лікування або профілактики хвороби. Наприкінці лютого 2020 року ВООЗ заявила, що не очікує появи вакцини, менш ніж через 18 місяців.

"При коронавірусної інфекції ми теж зможемо ефективно впливати на вірус тільки за допомогою вакцинації. Є дані, що вона буде створена вже в кінці нинішнього року. Зараз дуже інтенсивно працюють над створенням вакцини в багатьох країнах світу, і у нас в країні теж є кілька варіантів. Один із шляхів-використовувати РНК-вірус. Впорснути цю інформацію, а на основі її організм зреагує і буде виробляти білки, а на білки буде формуватися імунна відповідь. Але це поки не дуже виходить. Другий варіант-використовувати аденовірус і в нього внести генетичний матеріал. У Сполучених Штатах Америки Фонд Мелінди і Білла Гейтс фінансує проект створення вакцини проти декількох варіантів коронавірусу. Створення універсальної вакцини-це наша мрія, оптимальний варіант". Академік РАН Микола Бріко

А на питання-чи переможе людство вірус, вчений відповів: "Звичайно, треба бути оптимістом. Людство протягом всієї історії справлялося з усіма осягали його бідами, пов'язаними з інфекційними хворобами, а інфекційні хвороби – це постійний супутник людства. І ми, як бачите, існуємо. Подивіться історично: адже у нас було набагато менше можливостей боротися і з чумою, з холерою, з віспою натуральною, ніж ми маємо зараз».

До речі, в 2015 році Всесвітній день здоров'я присвячувався безпеці харчових продуктів. А, як встановлено, спочатку коронавірус циркулював серед кажанів, але людині передався від поки невідомої проміжної тварини.

ВООЗ сприяла підвищенню безпеки харчових продуктів в рамках кампанії Всесвітнього дня здоров'я 2015 року. Небезпечна їжа-їжа, що містить шкідливі бактерії, віруси, паразити або хімічні речовини, стає причиною понад 200 захворювань і пов'язана із загибеллю близько 2 мільйонів чоловік щорічно, в основному дітей. Зміни у виробництві, розподілі та споживанні продуктів харчування; зміни в навколишньому середовищі; нові і виникаючі патогени; і стійкість до протимікробних препаратів створює проблеми для систем безпеки харчових продуктів.

Сьогодні, у Всесвітній день здоров'я, як і в інші дні в році, бережіть саме безцінне в житті — ваше здоров'я і завжди пам'ятайте:

"Чим більше посувається наука у вивченні причин хвороби, тим більше виступає те загальне положення, що попереджати хвороби набагато легше, ніж лікувати їх", —біолог Ілля Ілліч Мечников.