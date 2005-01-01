Під час карантину європейці кинулися знімати готівку

За останніми даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), під час карантину в Європі рекордно зріс попит на готівкові євро.

Відповідно до опублікованого 15 квітня щотижневого бюлетеня ЄЦБ станом на 10 квітня в обігу в єврозоні перебувало 1,327 трлн євро готівки. Це на 41,2 млрд євро більше, ніж місяцем раніше, коли в Європі на початку березня почали масово вводити карантинні заходи.

За підрахунками Financial Times, це стало рекордним приростом обороту готівкових євро з моменту фінансової кризи 2008 року, коли до 24 жовтня 2008 року за чотири попередні тижні оборот готівки зріс на 41,4 млрд євро.

Зростання обороту готівки зросло, незважаючи на рекомендації лікарів обмежувати під час епідемії COVID-19 поводження з паперовими грошима, на яких може перебувати коронавірус.

Влада ЄС припускає, що зростання популярності готівки може бути пов'язане з тим, що люди знімають більше грошей з банкоматів, формуючи подушку безпеки на чорний день.

Так, наприклад, за даними ЦБ Ірландії, в перший тиждень квітня число трансакцій зі зняття грошей з банкоматів в країні скоротилося на 57%, проте суми коштів, що знімаються при цьому, "значно зросли".