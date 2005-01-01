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Выбираем камеру заднего вида для машины
Камера заднего вида для автомобиля необходима новичкам, которые еще не умеют уверенно парковаться. Включив камеру, вы сразу увидите на мониторе магнитолы или навигатора ситуацию позади машины, количество свободного пространства, и сможете аккуратно поставить машину. Но и опытные водители часто устанавливают такую технику для удобства во. Мы расскажем, как выбрать этот автомобильный аксессуар.
Какие бывают камеры
В зависимости от конструкции, камера заднего вида может быть:
Все они просты в монтаже, но если вы сомневаетесь, что сможете справиться, выбирайте универсальный вариант.
Некоторые камеры оснащены монитором, который монтируется на зеркало заднего вида. В этом случае изображение будет выводиться на него. Но обычно парктроник подключают к бортовому компьютеру или навигатору.
Важные критерии выбора
Не забывайте, что мы все же выбираем камеру, поэтому перед покупкой нужно обратить внимание на следующее:
Мы рекомендуем пользоваться парктроником во всех сложных местах для парковки автомобиля и тем водителям, которые пока не научились хорошо парковать авто. Это поможет избежать аварий и порчи автомобиля.
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