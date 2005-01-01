Выбираем камеру заднего вида для машины

Камера заднего вида для автомобиля необходима новичкам, которые еще не умеют уверенно парковаться. Включив камеру, вы сразу увидите на мониторе магнитолы или навигатора ситуацию позади машины, количество свободного пространства, и сможете аккуратно поставить машину. Но и опытные водители часто устанавливают такую технику для удобства во. Мы расскажем, как выбрать этот автомобильный аксессуар.

Какие бывают камеры

В зависимости от конструкции, камера заднего вида может быть:

Штатная, которая монтируется в специально предусмотренное производителем место. Их легко монтировать, но подойдут только определенные камеры, совместимые с маркой вашего автомобиля. Универсальная, монтируется в любое удобное место. Ее крепят на двусторонний скотч или на шурупы, отличается простым монтажом, но довольно легко может быть сбита с места. Камера на задний бампер. Для нее нужно сделать специальное отверстие. Камера для рамки номеров.

Все они просты в монтаже, но если вы сомневаетесь, что сможете справиться, выбирайте универсальный вариант.

Некоторые камеры оснащены монитором, который монтируется на зеркало заднего вида. В этом случае изображение будет выводиться на него. Но обычно парктроник подключают к бортовому компьютеру или навигатору.

Важные критерии выбора

Не забывайте, что мы все же выбираем камеру, поэтому перед покупкой нужно обратить внимание на следующее:

Оптимальный угол обзора для такой камеры составляет 120-150 градусов. Обычно говорят, что чем больше угол, тем лучше картинка, но слишком большой показатель создаст эффект выпуклости по центру и искажения по краям. Для удобства на камере должны быть парковочные линии, чтобы рассчитывать расстояние до ближайшего объекта. Эта функция легко отключается. Должна быть функция звукового предупреждения при слишком близком расположении автомобиля к посторонним предметам. Обратите внимание на тип матрицы. CCD лучше, так как позволяют снимать даже в плохих погодных условиях и ночью, но их цена очень высока. Более бюджетными являются CMOS. Обязательно должна быть защита камеры от пыли, влаги и солнца, так как устройство будет работать на открытом воздухе.

Мы рекомендуем пользоваться парктроником во всех сложных местах для парковки автомобиля и тем водителям, которые пока не научились хорошо парковать авто. Это поможет избежать аварий и порчи автомобиля.