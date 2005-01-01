П'ють і курять: чому чоловіки частіше вмирають від коронавірусу

Нездоровий спосіб життя чоловіків призводить до збільшення смертності від коронавірусу і підвищує ризик заразитися, встановили американські вчені. Чоловіки набагато частіше, ніж жінки, п'ють, курять і мають хронічні захворювання, що робить їх вразливими до інфекції.

Чоловіки вмирають від коронавірусу частіше за жінок. Всьому виною нездоровий спосіб життя і Дані про смертність чоловіків в різних країнах коливаються-якщо в Південній Кореї на них припадає 54% всіх померлих від коронавірусу, то в Італії — більше 70%. Однак скрізь чоловіки заражаються і вмирають частіше.

Фахівці організації Global Health 50/50, що займається гендерними аспектами охорони здоров'я, проаналізували дані з країн з найбільшим числом заражених. Лише шість з них надали дані і за випадками зараження, і за смертями. Ще сім - дані по заражень. Однак і цього виявилося достатньо, щоб виявити певні тенденції.

У середньому після діагностики COVID-19 смертність чоловіків була на 50% вище, ніж жінок.

Дослідники припустили, що така виражена різниця обумовлена не тільки біологічними відмінностями чоловіків і жінок, а й соціальними — на чоловічу смертність міг накласти свій відбиток спосіб життя.

"Якби я розробляла клінічні рекомендації, я б дуже хотіла зрозуміти, чому у одних людей набагато більший ризик смертності» ніж у інших", - говорить директор організації Сара Хоукс.

Автори роботи відзначають, що і раніше коронавіруси, в тому числі SARS і MERS, набагато сильніше вражали чоловіків. Це частково пояснюється більш стійкою проти вірусів жіночою імунною системою, яка захищає не тільки жінку, але і потомство, тим самим даючи перевагу у виживанні. Також вони пов'язують це з деякими гормональними змінами.

З ранніх повідомлень про вірус стало ясно, що він частіше вражає людей з гіпертонією, хронічними захворюваннями легенів, серцево-судинними хворобами та іншими патологіями, більш поширеними серед чоловіків як в аналізованих країнах, так і в усьому світі. У більшості випадків ці хвороби пов'язані з нездоровим способом життя — курять і випивають чоловіки набагато частіше жінок.

Так, в Китаї курять більше 50% чоловіків і менше 3% жінок. В Італії серед чоловіків курців в два рази більше, ніж серед жінок.

При цьому, як відзначають дослідники, серед потрапили в лікарні людей з COVID-19 курці на третину частіше стикалися з важкими проявами хвороби і їм більш ніж в два рази частіше була потрібна штучна вентиляція легенів.

"Якщо група чоловіків курила протягом усього життя, у них розвинулися хронічні захворювання легенів, а потім вони заразилися коронавірусом, вони набагато більше схильні до важких симптомів і смертельного результату», — попереджає Хоукс.

Також серед італійських чоловіків набагато вище поширена гіпертонія, ніж серед жінок, а в Китаї чоловіки частіше страждають від діабету 2 типу. Всі ці фактори сприяють розвитку більш важких симптомів COVID-19.

Автори роботи наполягають, що необхідно глибше вивчати дані і аналізувати їх з гендерної точки зору — це дозволить більш достовірно оцінювати ризики для представників різних статей і шукати способи профілактики і лікування багатьох інфекцій.

Раніше про те, що чоловіки в два рази більше схильні до коронавірусної інфекції, повідомив завідувач кафедри епідеміології та доказової медицини Першого МГМУ ім. І.м. Сеченова, головний позаштатний епідеміолог МОЗ РФ Микола Бріко.

«Якщо подивитися, хто більш часто новою коронавірусною інфекцією хворіє, то це частіше чоловіки і майже в два рази», — сказав Бріко на онлайн прес-конференції.

Він уточнив, що смертність серед чоловіків від коронавірусу також вище, ніж серед жінок.

Але найсильніше ризикують люди похилого віку. У віковій групі до 39 років рівень смертності становить всього 0,2% і з віком збільшується: у сорокарічних ризик померти від коронавірусу становить 0,4%, у п'ятдесятирічних — 1,3%, до 70 років доходить до 8% і продовжує зростати. Діти ж, навпаки, заражаються рідше.

У людей без хронічних захворювань інфекція протікає в переважній більшості випадків з легкими або помірними симптомами, а нерідко і зовсім без них.