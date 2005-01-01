Сувої Мертвого моря виявилися підробкою

Всі 16 фрагментів так званих сувоїв Мертвого моря, що зберігаються в Музей Біблії у Вашингтоні, виявилися підробкою. Результати дослідження наведені в підсумковому звіті, його текст наводиться на сайті музею.

Сувої Мертвого моря (кумранські рукописи) були виявлені, починаючи з 1947 року, в печерах Кумрана на Західному березі річки Йордан, а також в інших печерах, в тому числі розташованих в Іудейській пустелі, і в Масаді. Ще одну печеру археологи виявили зовсім недавно. З'ясувалося, що вона вже піддавалася розграбуванню.

За змістом вчені ділять манускрипти на три групи. Біблійні тексти займають приблизно 29% від загальної кількості рукописів.

Їх знайдено близько 200 примірників, в основному це невеликі фрагменти книг Старого Завіту.

В останнє двадцятиріччя безліч реліквій з'явилося на ринку антикваріату, що викликало у фахівців підозри щодо їх істинного Походження.

У 2018 році була проведена експертиза, в ході якої з'ясувалося, що як мінімум п'ять фрагментів рукописів, що зберігалися в Музеї Біблії, були створені пізніше, ніж вважалося.

При цьому для їх виготовлення, можливо, використовувалися шматки стародавнього пергаменту. Сканування за допомогою рентгена і аналіз чорнила проводилися у Федеральному інституті досліджень і випробувань матеріалів в Берліні. Вчені чекали інших підсумків експертизи і, за словами головного куратора музею Джеффрі Клоха, виявилися шоковані результатом.

Після оголошення результатів музей Біблії оголосив про виключення підробок з колекції. Виставлятися для загального огляду під виглядом 2000-річних текстів вони більше не будуть. П'ять манускриптів замінили трьома іншими»в очікуванні подальшого наукового аналізу".

Дослідження показали хибність припущень про давнє походження сувоїв, підкреслили в музеї.

Тепер же, вивчивши фрагменти, що залишилися, фахівці з'ясували, що і вони були підробкою. Щоб встановити це, дослідники використовували метод багатоспектрального і відбивного накладення структур, традиційну і тривимірну мікроскопію, мікрохімічні випробування та інші сучасні методи. Як повідомляється в звіті, рукописи були створені в ХХ столітті.

«Після вичерпного огляду всіх результатів візуалізації та наукового аналізу стає очевидним, що жоден з текстових фрагментів сувоїв Мертвого моря з музею Біблії не є справжнім, - каже фахівець з шахрайства в мистецтві Колетт Лолл. - Більш того, кожен з них володіє характеристиками, що свідчать про те, що це навмисна підробка, створена в ХХ столітті з метою імітації справжніх фрагментів сувоїв Мертвого моря».

Творці рукописів використовували в якості основи старовинну шкіру, джерелом якої, можливо, стала старовинна взуття. Однак аналіз показав, що чорнило на неї нанесли недавно. Шкіра була покрита клеєм на білковій основі, який зміцнював її і надавав блиск, схожий на той, який був у справжніх сувоїв Мертвого моря, написаних на пергаменті.

«У всіх фрагментах, де був присутній текст, ми спостерігали приклади того, як сучасні чорнило наносилися поверх вже існуючих поверхневих відкладень, а також через тріщини і ділянки розшаровування, вже присутні на матеріалі. У деяких випадках різні фальсифіковані мінеральні відкладення наносилися на підробки, коли чорнило були ще вологими, щоб створити враження, що це були справжні фрагменти сувоїв Мертвого моря, які були знайдені в печерах Кумрана», — пишуть експерти.

Ситуація з підробленими рукописами може накласти на музей вкрай негативний відбиток. Його керівництво сподівається, що повна прозорість досліджень сувоїв піде на користь біблійної археології, в тому числі показуючи, які хитромудрі методи можуть використовуватися для створення підробок і на що варто звертати увагу при роботі з артефактами.

"Музей Біблії намагається бути завжди об'єктивним і правдивим. Ми стали жертвами спотворення фактів або шахрайства», - каже директор музею Гаррі Харгрейв.

"Складні і дорогі методи, використані для з'ясування правди про нашу колекцію, могли б пролити світло на інші підозрілі фрагменти і, можливо, навіть допомогти знайти тих, хто несе відповідальність за ці підробки», — вважає Клоха.

Втім, виявлені факти не ставлять під сумнів справжність 100 тис.фрагментів справжніх сувоїв Мертвого моря, більшість з яких зберігаються в храмі Книги, частини музею Ізраїлю в Єрусалимі.