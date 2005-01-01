МВФ схвалив зміни до держбюджету України

Міжнародний валютний фонд підтримує зміни до державного бюджету України на 2020 рік, якими дефіцит бюджету збільшено втричі – до майже 300 млрд грн.

Про це на прес-конференції заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, повідомило hromadske.ua.

"Україна сильно постраждала від пандемії. Уряд вживає заходів, які викликають дуже серйозне збільшення бюджетного дефіциту. Ми повністю це підтримуємо", - повідомив П.Томсен.

Представник фонду зазначив, що протягом останніх кількох років Україна в рамках співпраці з МВФ серйозно скоротила дефіцит державного бюджету, тому зараз вона досягла макроекономічної стабільності.

П. Томсен також підтвердив, що МВФ готовий збільшити розмір фінансової підтримки України на період карантину і кризи, однак для цього Україні необхідно виконати останні вимоги МВФ.

Як повідомлялося, 13 квітня Верховна Рада прийняла доопрацьований проект закону " Про внесення змін до Закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", збільшивши граничний обсяг дефіциту держбюджету втричі – до 298,4 млрд грн.

Як уточнив міністр фінансів Сергій Марченко, внесені зміни передбачають отримання Україною прямої бюджетної підтримки від МВФ та інших міжнародних пертнерів.

На початку квітня C. Марченко повідомляв, що Україна в переговорах з МВФ сподівається отримати від МВФ до держбюджету для фінансування дефіциту 5 млрд дол. до кінця року.

Зараз останньою невиконаною вимогою МВФ залишається прийняття так званого "антиколомойського" законопроекту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку (зокрема, націоналізованих) банків. До цього законопроекту депутати подали понад 16,5 тис.поправок з метою затягнути його розгляд.