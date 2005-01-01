День народження стільникового телефону

У 1973 році інженер компанії Motorola Мартін Купер перший раз подзвонив з мобільного телефону – Motorola DynaTAC 8000X. здійснив дзвінок він знайомому в компанію, з якою конкурувала Motorola, уточнивши, що розмовляє по мобільному телефону. У той час апарат, що важив близько кілограма, став справжнім технологічним проривом.

Якщо в наші дні хто-небудь почує про стільниковому телефоні вагою в кілограм, з довжиною корпусу близько 22 сантиметрів, а також шириною близько 4 сантиметрів – не кожен повірить, що таке може бути. Однак в далекому 1973 році - це була справжня революція, прорив, хоча час роботи акумулятора становив близько 30 хвилин, а час зарядки – приблизно 10 годин!

Цьому досягненню передували довгі роки кропіткої роботи і конкурентної гонки. Мартін Купер за родом своєї діяльності (він працював над удосконаленням громіздких і незграбних автомобільних радіотелефонів) знав про винахід і реалізації принципу стільникового зв'язку компанією AT&T. Купер вирішив зменшити розмір автомобільного телефону, щоб він став мобільним і майже невагомим. Винахіднику це вдалося. Крім того, він вирішив і ще одну глобальну проблему – зможу правильно вибрати частоту каналу, щоб вона не вступала в конфлікт з іншими і забезпечувала стабільний зв'язок.

Дослідні зразки мобільного телефону перетворилися в комерційні і вийшли на ринок, користуючись успіхом, незважаючи на величезну ціну – більше 3500 доларів за апарат.

Розвиток технологій неухильно вело виробників по шляху зменшення розмірів мобільних телефонів, збільшення ємності і продуктивності їх акумуляторів, а потім і процесорів.

Крім компанії Motorola до розробки мобільних телефонів і їх подальшого прогресу почали підключатися все нові виробники – ці бренди Зараз на слуху у кожного жителя планети.

На цьому терені залишили помітний внесок такі компанії, як Nokia, Siemens, Philips, Sony, Samsung, LG та інші.

Стільникові телефони пройшли значний етап еволюції-моноблок, з фліпом, «розкладачка», слайдер, бічний слайдер, смартфон та інші.

У сучасному світі мобільний телефон - предмет, без якого важко уявити повсякденне життя. Будь-яка людина скаже, що в "мобільному - у мене все життя".

Дійсно, необхідні функції сучасного смартфона можна довго перераховувати-вихід в інтернет, обмін повідомленнями в месенджерах, фото, аудіо та відео роликами, навігація, календар, годинник, диктофон, будильник, сканер штрих і QR-кодів, і ще багато, багато іншого.

Так, по ньому ще можна безперешкодно дзвонити по всьому світу!

Напевно, Мартін Купер не міг припустити, що через кілька десятків років мобільний телефон стане засобом статусу в сучасному суспільстві.

Однак 9 січня 2007 року, 13 років тому, геніальний Стів Джобс презентував перший IPhone. Тоді ЗМІ стали говорити – «Apple заново винайшла телефон».

Так що дата 3 квітня має право на існування, будучи знаковою подією в історії винаходів XX століття.