Приобретаем жилье от застройщика с максимальной выгодой

Новостройка с новой планировкой, улучшенными коммуникациями, уютным двориком с множеством зеленых зон – желание сотен тысяч украинских семей. Хотя покупка квартиры в ипотеку остается простым вариантом, она не считается оптимальным решением ввиду высокой переплаты по кредиту, а подобное приобретение за полный расчет может позволить себе не каждый.

В этой статье мы расскажем о том, как выгодно приобрести квартиру на первичном рынке в рассрочку от застройщика.

Что такое покупка жилья в рассрочку

Рассрочка – способ покупки недвижимости, при котором покупатель в течение определенного периода времени вносит плату за нее. В отличие от ипотеки, она не подразумевает начисления каких-либо процентов, однако имеет меньший срок погашения: рассрочку необходимо погасить до сдачи квартиры в эксплуатацию. Следовательно, человек получает ключи от объекта лишь после полной уплаты платежа.

Впрочем, некоторые застройщики предлагают купить квартиру в длительную рассрочку на 7—10 лет, но тогда появляется процент переплаты, что делает ее похожей на ипотечное кредитование. В этом случае процентная ставка составит 10—15% годовых.

Как выгодно купить квартиру в рассрочку

Как известно, цены на ту или иную недвижимость достигают своего максимума в момент ее сдачи, потому что с завершением каждого последующего этапа строительства дома (возведением коробки, проведением коммуникаций, благоустройством) его стоимость возрастает на несколько процентов. Поэтому инвестирование денег и оформление рассрочки на раннем этапе строительства объекта позволяет сэкономить до 35—50% от конечной цены недвижимости.

Конечно, здесь присутствуют определенные риски, связанные с:

поздней сдачей объекта,

его временной заморозкой,

банкротством компании-застройщика.

Чтобы этого не произошло, нужно приобретать квартиру только у проверенных застройщиков с «чистой» репутацией.

Еще один вариант сэкономить при покупке нового жилья – выбрать квартиру на первом или последнем этаже, а также недвижимость с менее удобной планировкой. Если после сдачи объекта в эксплуатацию несколько квартир все еще не были проданы, то на них тоже может распространяться скидка, однако никакой речи о рассрочке с большой вероятностью не будет.

Особенности приобретения жилья в рассрочку

Средний срок рассрочки на покупку жилья в Украине составляет 1—3 года, что чаще всего укладывается в период строительных работ. Размер первоначального взноса за него зависит от того, на каком этапе строительства находится выбранная квартира. Как правило, первоначальный взнос равняется 30 % или 50 % от стоимости недвижимости, но иногда он может быть равен 10 % или 70 %.

Стоит отметить, что, решив приобрести квартиру в рассрочку, покупатель получает ключи от нее после уплаты всего платежа. Соответственно, продажа такой недвижимости на вторичном рынке до сдачи дома исключена.

Безусловными преимуществами этого метода приобретения жилья являются постепенная уплата за него, отсутствие всяческих переплат, а также легкость оформления документов – для этого нужны только паспорт и ИНН.