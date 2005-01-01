На карантині різко впала кількість хворих на ГРВІ та грип

За тиждень з 6 по 12 квітня на ГРВІ захворіло 75 тис. українців, за результатами лабораторних досліджень випадки вірусу грипу не були визначені.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я. З 6 по 12 квітня на ГРВІ та грип захворіли 75 403 людини.

З цієї кількості ГРВІ 39% - діти. Інтенсивний показник захворюваності склав понад 197 на 100 тисяч населення, що на 58,6% менше епідемічного порогу по Україні. З 6 до 12 квітня, за результатами лабораторного дослідження методом ПЛР, Не визначено вірусів грипу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки в результаті грипу. У той же час, з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 року) від ускладнень, викликаних грипом, померла 71 людина. Жоден з них не був вакцинований проти грипу.

Всього, з 30 вересня 2019-го до 12 квітня цього року на грип та ГРВІ перехворіло 13% населення України. Інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону. З початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 027 осіб.