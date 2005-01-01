На боротьбу з коронавірусом у світі витрачено вже понад 8 трлн дол

Світовій спільноті довелося мобілізувати більше 8 трлн дол. на різні надзвичайні заходи, націлені на подолання нинішньої глобальної економічної кризи. Про це заявила на прес-конференції у Вашингтоні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

"8 трлн були задіяні за такі стислі терміни. Це вражаюче!"- сказала глава МВФ, коментуючи кроки міжнародного співтовариства, покликані врегулювати кризу, породжену поширенням коронавірусу.

"Буде потреба в більшому обсязі таких фінансових коштів. Це точно. Наскільки більшому, буде залежати від того, до якої міри ефективними виявляться вжиті екстрені заходи і як швидко відступить вірус", — підкреслила Георгієва.