Как купить брендовый мужской ремень

Рынок одежды и аксессуаров предлагает три категории ремней. Самой массовой является некачественная и дешевая продукция. Второй тип – псевдодизайнерские изделия, это подделки, но стоят дороже, чем первая группа товаров. И наконец – качественные оригинальные вещи известных торговых марок. Чтобы купить брендовый ремень мужской , можно посетить интернет-магазин spazio.ua, где представлены лучшие модели известных дизайнеров.

Как подобрать для себя ремень

Чтобы выбрать оптимальный размер ремня, необходимо измерить пояс брюк и выбрать изделие, которое будет длиннее полученного результата на 3-5 см. Также можно просто воспользоваться старым ремнем, чтобы определить подходящий вариант. Если же понравилась модель, которая не подходит по размеру, то не стоит делать отверстия самостоятельно, так как они будут сильно выделяться. К тому же ремень начнет надламываться именно в этом месте. Лучше всего подбирать его именно по размеру или обратиться к специалисту, который его укоротит и сделает отверстия при помощи специального инструмента. Если планируется покупка строгого ремня, то его конец должен быть коротким. После застегивания пряжки он может выглядывать всего на несколько сантиметров – расстояние до первой шлевки.

Также нужно обращать внимание на материалы. Самые распространенные варианты:

натуральная кожа;

плетеная или тисненая кожа;

замша;

ткань;

веревка;

винил.

Ремни, которые предназначаются для повседневного ношения, можно менять раз в пару лет, это зависит от собственных пожеланий и модных тенденций. Строгий ремень подбирают надолго, поэтому лучше приобрести сразу качественное изделие. Идеальный вариант – телячья кожа, так как она гибкая и мягкая.

С чем можно сочетать ремни

Выбирая брендовые ремни женские , необходимо учитывать свой гардероб. Изделие должно либо дополнять весь образ, либо играть на контрасте. В первом случае следует подбирать аксессуар так, чтобы он сочетался по цвету с обувью и одеждой. Особенно это касается строгих ремней. Если изделие предназначается для повседневного стиля, то достаточно, чтобы цвет его пряжки подходил к другим металлическим аксессуарам. А вот совпадение с обувью в этом случае не требуется.

Совершенно другой вариант, если выбран нестандартный по стилю ремень. Тогда нужно и весь образ строить вокруг него. Лучше выбрать другие аксессуары без узоров, и однотонную одежду. Пары ярких акцентов в образе вполне достаточно. Сам ремень будет привлекать внимание к себе.