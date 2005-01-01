Пілатес значно покращує артеріальний тиск у молодих жінок з ожирінням

Пілатес може бути ефективною стратегією для поліпшення стану серцево – судинної системи у молодих жінок з ожирінням, які схильні до ризику виникнення гіпертонії і ранніх судинних ускладнень, - пише eurekalert.org з посиланням на The American Journal of Hypertension.

Кілька років тому пілатес знову став дуже популярним. Тепер це одна з найбільш широко відомих оздоровчих програм у Сполучених Штатах. Система покращує гнучкість, поставу, зібраність м'язів кора і контрольованість дихання.

У той же час поширеність ожиріння серед молодих людей стала серйозною проблемою громадського здоров'я. Хоча було зафіксовано, що фізичні вправи є ключовим фактором у профілактиці серцево-судинних захворювань і лікуванні їх, жінки з ожирінням, як правило, не дотримуються традиційних тренувань. Незважаючи на джерела в засобах масової інформації, які повідомляють про переваги пілатесу для серцево-судинної системи, існуючої наукової літератури недостатньо.

Дослідники вивчали молодих жінок з ожирінням (у віці 19-27 років) з підвищеним кров'яним тиском і індексом маси тіла = 30-40 кг/м2 протягом 12 тижнів практики пілатесу. На початку досліджень учасники не мали хронічних захворювань, не курили і виконували менше 90 хвилин регулярних вправ на тиждень. У тиждень проводилися три одногодинних тренувальних заняття, які були розділені на наступні етапи: Початкова розминка і розтяжка (10 хвилин), загальні вправи з пілатесу (40 хвилин) і заминка (10 хвилин). Рівень складності і число повторень кожної вправи збільшувалися протягом 12 тижнів. Всі заняття проходили під контролем сертифікованого інструктора.

Це було перше дослідження, яке виявило, що регулярні заняття пілатесом значно знижують артеріальну жорсткість і кров'яний тиск, включаючи центральний (аортальний) тиск.

"Ми припустили, що пілатес може знизити ризик гіпертонії у молодих жінок, які страждають ожирінням. Наші результати підтверджують, що система корисна для серцево-судинної системи: вона знижує кров'яний тиск, артеріальну жорсткість і зменшує повноту у молодих жінок, які страждають ожирінням, з підвищеним артеріальним тиском. Традиційні фізичні вправи (як аеробні, так і резистентні) у осіб з ожирінням використовуються рідко, тому тренування з використанням вправ пілатесу може виявитися ефективною альтернативою вправам для запобігання гіпертонії і серцево-судинних ускладнень у молодих людей з ожирінням».