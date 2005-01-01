Как Проверить Полис ОСАГО -【 Ukasko 】





Конечно же, в нашем мире много мошенников. И стать их очередной жертвой никому не хочется. Особенно, когда речь идет о серьезных покупках. Пусть не столько дорогих, но от них зависит ваше благополучие. Как, например, страховой полис ОСАГО. Поэтому чтобы застраховать себя от неприятных сюрпризов нужно не только оформлять страховку в проверенном месте, но и знать как проходит полис ОСАГО проверка.

Полис ОСАГО, или автогражданка - это полис страхования, который каждый водитель обязан иметь при себе. Заключается данный договор страхования на год, и полис ОСАГО нужно регулярно обновлять. Логично, что многие водители хотят сэкономить и ищут способ оформить ОСАГО дешево и выгодно. Поэтому часто попадаются на уловки мошенников. Хотя ОСАГО отличает от остальных страховок доступная цена. По данным МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро Украины) средняя стоимость полиса ОСАГО составляет всего 500 грн.

Знайте, что полисы, которые вам предлагают незнакомцы с рук, зачастую оказываются подделкой. Такой полис ОСАГО не имеет никакой юридической силы. Обычно подобные автогражданки стоят в два, а то и в три раза дешевле официального полиса ОСАГО. И это подкупает многих водителей. Их привлекает доступная цена и они соглашаются на приобретение такого полиса. Чем это грозит?

За отсутствие полиса ОСАГО полагается штраф в размере 850 грн. Поддельный полис ОСАГО не является действующим документом, поэтому в случае проверки документов сотрудниками дорожной полиции вам предстоит заплатить штраф. Если же по вашей вине произойдет авария, ни на какие страховые выплаты рассчитывать также не придется.

Напомним, что полис ОСАГО страхует ответственность водителя на дороге. В случае ДТП страховая компания виновника возмещает убытки потерпевшей стороне. Выплаты по ОСАГО в 2020 году составляют 130 и 260 тыс грн за причиненный вред имуществу и здоровью соответственно. Сравнивая цифры очевидно, что намного выгоднее оформить настоящий полис ОСАГО, чем самостоятельно оплачивать ремонт не только своего транспортного средства, но и автомобилей пострадавших. И сверх этого еще и штраф.

Как выгодно оформить страхование авто

Купить полис ОСАГО с рук - это не единственная возможность сэкономить на страховом полисе. Есть категории людей, которые имеют право на оформление ОСАГО со скидкой. Это:

Пенсионеры;

Люди с инвалидностью;

Чернобыльцы;

Участники войны.

Ранее данным людям было разрешено водить без полиса ОСАГО, а в случае аварии убытки за них возмещало непосредственно МТСБУ. Однако, согласно новому законодательству, сегодня все без исключения владельцы наземного транспорта, кроме велосипедистов, обязаны иметь полис ОСАГО.

Но кроме льготников у каждого водителя есть возможность оформить ОСАГО дешевле и выгоднее. И вот как это можно сделать.

Калькуляторы ОСАГО

Важно понимать, что вышеупомянутая цена полиса в 500 грн является среднестатистической стоимостью. В Украине нет единой цены ОСАГО. В каждом конкретном случае цена страховки рассчитывается индивидуально. Это зависит от:

Места регистрации владельца;

Типа транспортного средства;

Объема двигателя;

Страховой истории (были ли в прошлом случаи страхового мошенничества);

Личных льгот.

Это основные факторы, которые влияют на итоговую сумму страхового полиса ОСАГО. Но полностью цена рассчитывается по специальной формуле. Существует единый базовый платеж, который умножается и суммируется с специальными коэффициентами. В них заложены все нюансы, влияющие на стоимость ОСАГО. В зависимости от значения, они могут повышать либо понижать цену автогражданки.

Одним из таких коэффициентов является специальная величина, предусмотренная для электронных полисов ОСАГО. Благодаря оформлению онлайн, вы экономите практически 10% от стоимости вашей страховки. Как оформить ОСАГО онлайн и что такое электронный полис читайте далее.

Электронный полис ОСАГО: оформление и преимущества

Ранее купить полис ОСАГО было возможным только в отделении страховой компании или банка. Но теперь не нужно ездить по городу в поисках страховки. Ее можно оформить онлайн.

Многие сайты страховых компаний предоставляют услугу оформления ОСАГО онлайн. Но есть более удобный и выгодный способ. Есть сайт-агрегатор UKASKO. На нем вы можете сравнить предложения от разных страховых и оформить максимально выгодный страховой полис.

Несмотря на то, что законодательство и МТСБУ регулируют работу страховых компаний и формирование цены на ОСАГО, предложения разных компаний имеют между собой разницу в стоимости. В среднем, это 200-300 грн. Поэтому сравнив цены на полисы на сайте UKASKO вы имеете возможность неплохо сэкономить на покупке ОСАГО. К тому же, почти все клиенты у них получаю кешбек на карту.

Конечно, вы можете и самостоятельно изучить различные сайты страховых, но это намного дольше и сложнее. На платформе UKASKO вам нужно единожды ввести данные по машине, а именно марку, модель и номер. После этого вам сгенерируют все доступные предложения на рынке. Вы можете выбрать из них понравившиеся и оплатить сразу на сайте. Либо оставить свои данные и срок окончания действующего полиса, и вам перезвонят или напомнят другим удобным для вас способом о том, что пора обновить полис ОСАГО. Удобно, не правда ли?

Купить полис ОСАГО онлайн на сайте

Оформление ОСАГО онлайн занимает не более 10 минут. Выбрав выгодное предложение, вы также можете почитать о данной компании, узнать ее историю и увидеть рейтинг. Все эти данные также доступны сразу на сайте UKASKO.

Оформить ОСАГО можно даже с телефона. Вам не обязательно в это время находиться дома. Вам просто нужен телефон или любой другой гаджет с доступом в интернет. И 10 минут свободного времени. Дома, на работе, в пути или в очереди в магазине вы можете застраховать свою ответственность и обезопасить себя от ненужных расходов.

Электронный полис даже не нужно распечатывать. С февраля 2019 года электронный полис ОСАГО признан полноценным действующим документом. Электронный ОСАГО нельзя потерять или забыть дома. Даже если телефон будет утерян, вы всегда можете зайти на свою электронную почту или в личный кабинет с любого устройства.

Номер электронного полиса ОСАГО формируется в базе МТСБУ, и сохраняется там. Поэтому страховку невозможно подделать. У всех сотрудников дорожной полиции есть доступ к данному реестру. При проверке документов вам достаточно просто назвать номер полиса ОСАГО либо показать его с экрана телефона.