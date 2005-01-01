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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Механические часы: история создания знаменитого аксессуара
В процессе эволюции у людей появилась потребность определять точное время. Впервые им удалось это сделать 3500 лет тому назад, когда были изобретены первые солнечные часы. Однако у этого способа (как и у водяных, огневых и свечных) было множество недостатков и погрешностей. Прошло немало времени до тех пор, пока появилось на то время инновационное изобретение, которое позволяло точно определить время, - механические часы.
Эволюция часового искусства
Как утверждают многие историки и археологи, первые часы появились в Китае еще в 8 веке нашей эры. Секрет нового устройства с жидкостным спусковым механизмом попал к арабам, а от них в Европу. Изобретение быстро приобретало популярность: купить механические часы стало делом чести для каждого богатого человека или города. Часовщики постоянно усовершенствовали механизм, но до появления наручных моделей прошло немало важных этапов:
Самый большой выбор механических часов в Украине
Покупая недешевые механические наручные часы, вам в первую очередь важно убедиться в подлинности моделей. Именно поэтому мы рекомендуем совершать покупки только в Vector D. Компания с 1990 года занимается импортом и продажей топовых брендов, являясь их официальным представителем в нашей стране. С магазином «Вектор Д» вы всегда можете быть уверены, что покупаете оригинал по лучшей цене. Заходите на сайт компании и убедитесь сами.
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