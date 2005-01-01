Механические часы: история создания знаменитого аксессуара

В процессе эволюции у людей появилась потребность определять точное время. Впервые им удалось это сделать 3500 лет тому назад, когда были изобретены первые солнечные часы. Однако у этого способа (как и у водяных, огневых и свечных) было множество недостатков и погрешностей. Прошло немало времени до тех пор, пока появилось на то время инновационное изобретение, которое позволяло точно определить время, - механические часы.

Эволюция часового искусства

Как утверждают многие историки и археологи, первые часы появились в Китае еще в 8 веке нашей эры. Секрет нового устройства с жидкостным спусковым механизмом попал к арабам, а от них в Европу. Изобретение быстро приобретало популярность: купить механические часы стало делом чести для каждого богатого человека или города. Часовщики постоянно усовершенствовали механизм, но до появления наручных моделей прошло немало важных этапов:

Башенные. В западных странах башенные часы использовались для измерения времени и части суток, а также для оповещения о важных событиях и церковных праздниках. В тот период не было минутной стрелки, а маятник появился лишь благодаря более поздним разработкам Галилея. Карманные. Модели, которые можно было носить в кармане, были запатентованы нидерландским изобретателем уже в конце XVII века. Сегодня мы видим такие аксессуары только в исторических фильмах, а когда-то они были предметом мечтаний для любого человека. Конечно, точность хода моделей того периода все еще оставляла желать лучшего. Наручные. Изначально наручные часы были придуманы для знатных дам и представляли собой богато украшенный драгоценными камнями и металлами аксессуар. Но война всегда вносила коррективы в жизни людей: в армии поняли, что сверять время гораздо удобнее на руке, когда не нужно отвлекаться и лезть в карман. В 1880 году началось массовое производство армейских моделей. Сегодня же любой желающий может легко заказать самый роскошный аксессуар, просто перейдя по ссылке https://vector-d.ua/automatic.

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