«Хочуть винищити нас»: як пов'язані 5G і коронавірус

Як мінімум сім вишок 5G у Великобританії постраждали в результаті підпалу руками місцевих зловмисників, які стверджують, що новий стандарт зв'язку безпосередньо пов'язаний з поширенням нового коронавірусу в усьому світі. Причиною цьому стали численні теорії змови, поширювані в соціальних мережах, які підтримали деякі зірки спорту і шоу-бізнесу.

Невідомі зловмисники здійснили підпал мобільних вишок 5G в Бірмінгемі, Ліверпулі і Белфасті, зв'язавши появу коронавірусу з новим стандартом стільникового зв'язку, повідомляє The Verge. Причиною цьому стало широке поширення в соціальних мережах теорій змови про шкідливі властивості мереж п'ятого покоління.

Оператор однієї з вишок, компанія EE, заявив про те, що диверсія позбавила мобільного зв'язку довколишній район.

"Наші інженери з'ясовують причину пожежі на одній з наших вишок в Бірмінгемі. Якщо з'ясується, що це був підпал, що є основною версією, то ми допоможемо поліції Уест-Мідлендса встановити винуватця. Цей об'єкт обслуговував тисячі людей в районі Бірмінгема, забезпечуючи зв'язок 2G, 3G і 4G протягом багатьох років. Ми постараємося якомога швидше відновити повне покриття, але збиток від пожежі досить значний», — повідомив офіційний представник EE.

У найбільших соцмережах і онлайн-платформах, включаючи Facebook, існує велика кількість груп з тисячами учасників, які діляться чутками і теоріями змови про те, що зв'язок 5G несе в собі загрозу здоров'ю, а також є першопричиною появи COVID-19.

Одна з таких теорій розповідає про те, що новий коронавірус з'явився в Ухані, тому що це місто не так давно почало розгортання мереж п'ятого покоління.

У зв'язку з цим патоген нібито продовжив поширюватися в Інші населені пункти, де також почали встановлювати 5g-вишки. При цьому ця теорія не пояснює, як вірус з'явився, наприклад, в Ірані або Японії, де новий стандарт ще не вводився.

Не існує жодних доказів того, що 5g якимось чином може бути пов'язаний з коронавірусом. Більш того, 5G не робить ніякого шкідливого впливу на організм людини — рівень випромінювання від цього стандарту не перевищує прийняті в світі норми.

Директор відділу нормативно-правового регулювання асоціації GSM Джон Джусті в інтерв'ю від жовтня 2019 року повідомив про те, що існують міжнародно прийняті граничні значення, від яких залежить застосування частот для мобільного зв'язку.

"Було багато досліджень, результати яких демонструють, що якщо задані межі не порушуються, то шкоди здоров'ю не наноситься. Подібні побоювання висловлювалися і тоді, коли розгорталися мережі 2G, 3G, 4G — і ось тепер 5g.

Проблема тут точно така ж, але результати досліджень чіткі і зрозумілі — якщо робота ведеться в межах, встановлених науковими дослідженнями, то з вами нічого не трапиться.

Мені не відомі такі випадки, коли будь-яка країна свідомо йшла на порушення цих меж», — заявив Джусті.

Тим не менш, кількість тих, хто вірить в теорії змови, що зв'язують 5G і коронавірус, тільки зростає. Ситуацію посилює той факт, що ці чутки почали підтримувати і поширювати публічні люди, наприклад, зірки спорту. Так, британський боксер Амір Хан заявив про те, що не вірить у природну появу COVID-19.

"Я не думаю, що коронавірус прийшов з Китаю. Це брехня. Люди кажуть, що вони їли кажанів, змій. Ви вірите в це? Я ні. Ви не думаєте, що це якось пов'язано з цими вишками 5G, які буквально виростають у нас на очах? Це штучна річ", - повідомив спортсмен. За його словами, за допомогою коронавірусу здійснюється контроль за людьми.

«Вони хочуть винищити всіх нас, тому і кажуть, що вірус особливо небезпечний для літніх людей», — сказав боксер.

Серед тих, хто підтримав чутки про 5G, став і голлівудський актор, зірка серіалу «Справжній детектив» Вуді Харрельсон, який опублікував витяг зі статті про зв'язок нового стандарту і коронавірусу в своєму Instagram.

"Багато моїх друзів говорять про негативний вплив 5G. Моя подруга Камілла прислала мені Ось це, і хоча я поки ще не мав можливості перевірити теорію, вона здається мені дуже цікавою», — написав актор.

Проти 5G також висловилася виконавиця хіта "Paper Planes", співачка M. I. A.

"Я не думаю, що 5G допомагає поширювати COVID-19. Але мені здається, що 5G уповільнює процес відновлення організму, так як тіло звикає до сигналів на нових частотах», — заявила артистка у своєму Twitter.

Широке поширення фейків про 5g призвело до того, що YouTube пообіцяв видаляти ролики, в яких буде розповідатися про ймовірну зв'язку нового стандарту і COVID-19, так як подібний контент «не має під собою медичних підстав» і може вводити користувачів в оману».