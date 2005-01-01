Europaw – качественная футбольная форма для команды

Какой должна быть футбольная форма?

Любая футбольная команда имеет уникальную форму. Выпускается разных цветов, но состав идентичен – предусмотрен определенный набор одежды. Разрабатываются модели для профессионального занятия спортом и любительской игры. На спортивном рынке представлен огромный ассортимент футбольной формы. Большой выбор сбивает с толку не слишком опытного покупателя. Поэтому важно понимать, какой должна быть форма. При отсутствии желания разбираться в этих особенностях, безпроиграшным вариантом будет футбольная форма Europaw, подходящая для команд любого уровня.

В первую очередь нужно тщательно выбирать футболку. Она может иметь длинный или короткий рукав. На спине должен быть номер и фамилия футболиста. Для любителей подойдет форма без фамилии, номер должен присутствовать обязательно.

Футболку подбирают с учетом удобства – одежда не должна сковывать движения во время игры. Рекомендуется покупать изделия, изготовленные из влагостойких материалов, способные не терять форму после нескольких стирок, что является важным качеством для одежды. Натуральные ткани позволяют коже дышать, но имеют определенные недостатки, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение синтетическим.

Аналогичные требования предъявляются и к шортам. Существует определенный стандарт по их длине – 40 см. Футбол считается травмоопасной игрой, наличие защитных щитков – неотъемлемый элемент формы. В профессиональном матче футболиста не выпустят на поле без этого элемента.

Как выбирать гетры? Они должны прочно фиксироваться на ноге, не сползать на протяжении матча. Качественные гетры способствуют отводу лишней влаги. Выбирая бутсы, смотрят, чтобы они были из натуральной кожи, с качественными стельками и амортизаторами. Это обеспечит хорошее сцепление с полем и позволит чувствовать силу удара.

Важно правильно подбирать размер, чтобы форма не болталась и не слишком обтягивала. При выборе размера, лучше ориентироваться на размерную сетку производителя.

Особенности футбольной формы от бренда Europaw

Если нужно купить одежду для игроков высокого качества и по доступным ценам, удобнее всего это сделать в интернет магазине Europaw. Ассортимент расцветок, вариантов оформления футболок и шортов, обширная размерная сетка позволят подобрать оптимальный вариант для отдельных игроков и команды.

Преимуществами футбольной формы от бренда Europaw являются:

Изготовлена из современных синтетических материалов, легких, прочных и гипоаллергенных. Изделия отлично переносят многократные стирки, хорошо впитывают и испаряют влагу. Не прилипают к телу во время игры.

Большой ассортимент, оперативное пополнение проданных позиций, на складах имеются большие запасы.

Для постоянных корпоративных клиентов предусмотрены выгодные условия сотрудничества.

Доступные, конкурентоспособные цены.

Помимо комплектов удобной, яркой одежды для футболистов, имеется большой выбор экипировки, инвентаря и аксессуаров. Спортивная одежда бренда Europaw, проверена временем, успела хорошо зарекомендовать себя, ее довольны как игроки, так и тренера команд.