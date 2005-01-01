Плюсы жизни в новостройках пригорода Киева

Пригородные районы, заполненные современными новостройками, привлекают большое количество людей (особенно, если речь идет о крупном городе с оживленными магистралями и бешеным ритмом жизни, каким является Киев). Существует как минимум пять причин, по которым покупатели выбирают новостройки пригорода Киева.

Хорошая экология

При удалении от центра города концентрация в воздухе углекислого газа и других вредных веществ снижается. Чтобы убедиться в этом, достаточно выехать за Большую кольцевую автодорогу: здесь голова становится ясной, а легкие начинают работать в полную силу. Через несколько месяцев жизни в пригороде состояние здоровья улучшается, что особенно важно для семей с детьми, пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Живописная природа

Из окон домов, расположенных в пригороде, открываются живописные виды на окружающую местность. Отсутствие «каменных джунглей» благоприятно влияет на психику и настроение, повышает умственную и физическую работоспособность. Здесь всегда можно найти место для пеших и велопрогулок, выгула домашних питомцев, тренировок на свежем воздухе.

Низкие цены на жилье

Чем дальше от центра Киева, тем дешевле стоит недвижимость. Отличный тому пример – жилой комплекс «София», в котором можно подобрать квартиру на любой вкус и бюджет. Если в центре столицы за 20 тыс. долларов получится купить только однокомнатную малометражку в ветхом доме, то в пригороде за те же деньги можно приобрести удобное современное жилье.

Отсутствие проблем с парковкой

Плотность населения в пригороде значительно меньше, чем в Киеве. Жители и гости ЖК могут оставлять автомобили как на территории комплекса, так и за его пределами. Отсутствие необходимости ездить по району в поисках свободного парковочного места экономит силы, позволяя проводить больше времени с семьей.

Доступная инфраструктура

За городом спрос на продукты и другие товары ниже, что заставляет производителей снижать цены. Похожим образом ситуация складывается и в сфере услуг. Стоимость абонементов в тренажерные залы и СПА-комплексы здесь ниже, чем в центре Киева. Врачи загружены меньше, а свободных мест в детских садах и школах больше.

Те, кого заинтересовали новостройки в Софиевской Борщаговке, могут зайти на официальный сайт ЖК «София» и ознакомиться с доступными вариантами недвижимости. Консультанты ответят на все интересующие вопросы и помогут подобрать жилье с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.