МВФ не вважає Україну бідною країною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) тимчасово звільнив від платежів за кредитами 25 найбідніших країн-членів Фонду в рамках допомоги з подолання наслідків пандемії COVID-19.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, опублікованій на сайті Фонду.

"Сьогодні я рада повідомити, що наша виконавча рада затвердила негайне полегшення заборгованості 25 країн-членів МВФ", - повідомила глава МВФ.

За словами К.Георгієвої, затверджений механізм передбачає надання найбіднішим країнам грантів для покриття їх боргових зобов'язань перед МВФ протягом наступних шести місяців, що дозволить направити їм більше своїх обмежених фінансових ресурсів на життєво важливі невідкладні медичні та інші заходи.

"В даний час CCRT (спеціально створений з цією метою фонд – ред.) може надати близько 500 млн дол. у вигляді субсидій з обслуговування боргу, включаючи недавнє зобов'язання США в розмірі 185 млн дол. і 100 млн дол., надані Японією в якості негайно доступних ресурсів. Інші, в тому числі Китай і Нідерланди, також вносять важливий внесок", – уточнила глава МВФ.

"Я настійно закликаю інших донорів допомогти нам поповнити ресурси Фонду і ще більше розширити наші можливості з надання додаткового полегшення тягаря заборгованості протягом двох років нашим найбіднішим країнам-членам", - додала К.Георгієва.

Згідно з повідомленням МВФ до переліку країн, які отримають допомогу з обслуговування боргу, увійшли: Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка, Чад, Коморські острови, Конго, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Таджикистан, того і Ємен.