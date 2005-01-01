5 країн опублікували спільну заяву про збитий в Ірані Боїнг

Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія опублікували спільну заяву, в якій повідомили, що продовжують працювати для проведення незалежного і прозорого розслідування про збитий український літак в Ірані. Відповідний документ опублікувала прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У заяві йдеться, що виповнюється 100 днів з моменту атаки на український літак, в результаті якої 176 людей невинно загинули.

"Ми надалі подумки з сім'ями жертв. Користуючись нагодою, члени координаційної групи хотіли б запевнити сім'ї і близьких жертв, що наша група міністрів продовжує спільно працювати, відстоюючи повну відповідальність, прозорість, справедливість і компенсації, а також повне, незалежне і прозоре розслідування, щоб допомогти сім'ям і близьким подолати горе, яке вони переживають", - йдеться в заяві

Нагадаємо, уряд Ірану направив до МЗС України проект Меморандуму про взаєморозуміння.

Раніше член іранського парламенту Хассан Норузі заявив, що іранські військові домоглися "хороших результатів", збивши цивільний авіалайнер. Він також зазначив, що нікого з винних в авіакатастрофі не заарештували і карати не планують.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. В результаті авіакатастрофи загинули 176 осіб.