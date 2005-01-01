90 мільйонів років тому в Антарктиді був тропічний ліс

Вчені з Великобританії та Німеччини виявили Лісовий грунт крейдяного періоду на морському дні біля Південного полюса. Їх знахідка показує, що в доісторичні часу в Антарктиді був теплий клімат, повідомляє портал EurekAlert!. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Середній крейдяний період (приблизно 95-85 мільйонів років тому) був найтеплішим періодом за останні 140 мільйонів років, наголошується в прес-релізі. Рівень моря був тоді на 170 метрів вище, ніж сьогодні, а температура поверхні моря в тропіках, як вважають, досягала 35 градусів за Цельсієм. До цих пір мало що було відомо про умови навколишнього середовища в місцях на південь від Полярного кола.

Зразок грунту того часу був отриманий з керна донних відкладень, взятих з морського дна у льодовика Сосновий Острів Західної Антарктиди в 2017 році. Команда просканувала ядро осаду і виявила захоплюючу густу мережу коренів, що поширюється по всьому шару грунту. Грунт віком 90 мільйонів років настільки добре збереглася, що містить в собі незліченні сліди пилку, спор, залишків квіткових рослин, і дослідники навіть змогли розрізнити окремі клітинні структури.

За збереженою пилку і спорах вчені відновили рослинність і клімат минулого. Їх аналіз показав, що приблизно 90 мільйонів років тому середньорічна температура повітря в 500 милях від Південного полюса досягала близько 12 градусів Цельсія. Влітку температура піднімалася до 19 градусів, а температура води в річках і болотах досягала 20 градусів. При цьому майже третина року тривала полярна ніч: сонячні промені не потрапляли на землі Антарктиди.

Такі кліматичні умови можуть бути досягнуті тільки за допомогою щільного рослинного покриву на Антарктичному континенті і відсутності будь-яких великих льодовикових щитів в регіоні Південного полюса, відзначають автори. Як вони з'ясували, тоді узбережжя Західної Антарктиди було покрито густим, болотистим лісом, схожим на ліси сучасної Нової Зеландії. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері також була набагато вищою, ніж передбачалося раніше.