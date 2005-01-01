Один раз - і шизофренік: чим небезпечний канабіс

Навіть одна доза канабісу здатна викликати у здорових людей психіатричні симптоми, в тому числі схожі з шизофренією, з'ясували дослідники з Королівського коледжу Лондона. Дослідження було опубліковано в журналі Lancet Psychiatry.

Канабіс вживають 188 млн людей щорічно, в деяких країнах він легальний. Однак обговорення того, наскільки серйозної шкоди може завдати його застосування, ведуться досі.

Огляд ряду робіт, присвячених вживанню канабісу, показав: навіть одна доза тетрагідроканнабінолу призводить до тимчасової появи симптомів психічних захворювань, у тому числі шизофренії.

"Головний висновок в тому, що ризик є, навіть якщо ви здорові і приймаєте всього одну дозу», — говорить провідний автор дослідження Олівер Хоус.

Він називає симптоми болісними і впливають на мислення. Хоча вони не призводять до розвитку психічних захворювань, їх поява сприяє небезпечній, нераціональній поведінці.

При цьому непсихоактивне з'єднання каннабідіол, схоже, не викликає таких проблем. Хоча воно схоже з тетрагідроканнабінолом, на відміну від нього каннабідіол не викликає тих відчуттів, заради яких зазвичай і вживають канабіс.

Хоус зазначає, що політики та чиновники повинні мати це на увазі, приймаючи рішення щодо рекреаційного та іншого використання канабісу.

Зокрема, після вживання канабісу люди страждають від параної - їм здається, що інші говорять про них або якось їм загрожують. Також вони чують голоси. Іноді симптоми виражені слабо і полягають у втраті мотивації. Однак і таке їх прояв небезпечно і може позначитися на роботі та інших сферах життя.

«Якщо ви вжили канабіс один раз, ефект пройде через кілька годин — - підкреслює Хоус. - Але при регулярному вживанні вони можуть стати довготривалими".

Дослідники відібрали 15 робіт, присвячених вживанню канабісу. У них розглядалося його вплив на 331 дорослу людину, яка не має в анамнезі серйозних психічних розладів.

«Це дозволило нам перевірити, чи самі компоненти каннабісу призводять до психіатричних симптомів", - уточнює Хоус. Раніше вже було виявлено зв'язок між споживанням каннабіса і психічними симптомами, але передбачалося, що психічно нездорові люди можуть використовувати Каннабіс як засіб боротьби з цими проблемами.

Хоча те, що каннабідіол не викликає будь-яких симптомів, дослідники вважають обнадійливим. Однак доказів, що він здатний послаблювати дію тетрагідроканнабінолу, немає — і ця речовина здатна нашкодити при застосуванні канабісу в медицині.

"Що стосується використання каннабісу в медицині, нам варто подумати про можливі ризики", - закликає Хоус.

Курці виявилися менш схильні до впливу тетрагідроканнабінолу-тютюн призводить до зменшення числа рецепторів до нього в мозку. Однак куріння саме по собі несе високі ризики для здоров'я, підкреслює Хоус. Проте інформація про те, як компоненти тютюну та каннабісу впливають на мозок, буде корисна при подальших дослідженнях.

Інших фахівців результати дослідження не дивують.

"Століттями було відомо, що люди стають параноїками через вживання канабісу — говорить професор нейропсихофармакології Девід Натт. - Це одна з причин, по якій люди перестають його вживати".

У медицині застосовується канабіс з вкрай низьким вмістом тетрагідроканнабінолу, зазначає він. Також в ньому є елементи, здатні пом'якшувати психотичні ефекти.

Тим же, хто вживає канабіс в рекреаційних цілях, варто бути дуже обережними через потенційну шкоду для здоров'я, попереджає доктор Майкл Блумфілд.

При психічних захворюваннях, до слова, канабіс вживати не варто - хоча є думка, що він допомагає впоратися з симптомами, достатніх доказів його безпеки та ефективності немає. Як показало дослідження 2019 року, вживання канабісу підвищує ризик розвитку гострих психотичних симптомів. А у молодих людей-вікової групи, яка найчастіше страждає від тривожних розладів, депресії і психозів, — з більшою ймовірністю виробляється залежність.