Споживчі настрої українців впали до мінімуму за рік

Індекс споживчих настроїв українців у березні 2020 року зменшився до значення Квітня 2019 року, показавши За останній найбільше падіння, йдеться в дослідженні Info Sapiens.

У березні індекс споживчих настроїв (ІПН) склав 73,0 п., що на 8,9 п. менше, ніж у лютому. Скоротилися значення всіх складових індикатора, а найбільше-короткострокові економічні очікування та оцінки особистого матеріального становища.

Індекс поточного положення (ІТП) зменшився на 7,3 п., склавши 67,2. Складові цього індексу мали такі зміни:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 60,1, що на 10,6 п. менше від цього індексу в лютому;

індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 4,1 п.і встановився на позначці 74,3.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) в березні зменшився на 9,9 п.м склав 76,9. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) скоротився в порівнянні з минулим місяцем на 11,7 п. і склав 75,1;

Індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 12,1 п. і склав 67,9;

Індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років (х4) знизився до 87,7, що на 6,0 п.менше показника лютого.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 133,4, що на 4,7 п.вище показника минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань стабільний-185,4, що на 2,7 п.вище, ніж за минулий місяць.