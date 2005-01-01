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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Споживчі настрої українців впали до мінімуму за рік
Індекс споживчих настроїв українців у березні 2020 року зменшився до значення Квітня 2019 року, показавши За останній найбільше падіння, йдеться в дослідженні Info Sapiens.
У березні індекс споживчих настроїв (ІПН) склав 73,0 п., що на 8,9 п. менше, ніж у лютому. Скоротилися значення всіх складових індикатора, а найбільше-короткострокові економічні очікування та оцінки особистого матеріального становища.
Індекс поточного положення (ІТП) зменшився на 7,3 п., склавши 67,2. Складові цього індексу мали такі зміни:
Індекс економічних очікувань (ІЕО) в березні зменшився на 9,9 п.м склав 76,9. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 133,4, що на 4,7 п.вище показника минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань стабільний-185,4, що на 2,7 п.вище, ніж за минулий місяць.
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