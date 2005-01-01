«Друга несуча колона рейху»: як Гітлер створив вермахт

16 березня 1935 року Німеччина анулювала військові статті Версальського договору і ввела загальну військову повинність. Був прийнятий закон про будівництво нових збройних сил Третього рейху на базі рейхсверу – німецької армії часів Веймарської республіки. Так почалася історія вермахту, який за кілька років значно збільшив чисельність військ і вже до кінця десятиліття наганяв жах на всю Європу.

За умовами Версальського договору збройні сили Німеччини обмежувалися 100-тисячною сухопутною армією. Обов'язкова військова служба скасовувалася, основна частина збереженого військово-морського флоту підлягала передачі переможцям. Німеччина зобов'язувалася відшкодувати у формі репарацій збитки, понесені урядами і окремими громадянами країн Антанти в результаті військових дій. Тим не менш, офіцерські кадри в цих умовах готувалися нелегально. Відбувалося поступове переозброєння армії і флоту, розроблялися концепції створення масових Збройних сил.

Для цього військове керівництво підтримувало прихований резерв у вигляді так званого "чорного рейхсверу" із загонів місцевої самооборони чисельністю близько 60 тис.осіб, а також спілок колишніх військовослужбовців, воєнізованих молодіжних організацій і спортивних клубів, що об'єднували кілька мільйонів німців. Навченим резервом для розгортання масової армії служила прикордонна охорона (близько 100 тис.осіб) і поліція (до 200 тис.).

Оскільки Німеччині заборонялося мати власну військову промисловість, Виробництво зброї та військової техніки за проектами німецьких конструкторів було організовано за кордоном. Військові льотчики і танкісти також навчалися в інших країнах, в тому числі до 1933 року — в СРСР.

Невдоволення німецького населення умовами Версальського договору було використано Адольфом Гітлером і нацистами з метою створення масової бази для своєї партії.

Керівництво рейхсверу було тісно пов'язане з націонал-соціалістичним рухом Німеччини, що зіграло в значну роль у встановленні диктаторського режиму. Після приходу до влади нацистів плани керівництва рейхсверу по створенню масової армії отримали повну підтримку, а були в НСДАП прихильники формування військ міліціонного типу на базі штурмових загонів СА були фізично усунені в 1934 році під час «Ночі довгих ножів».

"Гітлер приділяв велику увагу завоюванню на свій бік керівництва армійського корпусу і, як ніде, був обережний у взаєминах з рейхсвером. Без сильної армії були неможливі ні консолідація режиму, ні виконання експансіоністських планів. У багатьох своїх виступах Гітлер не раз підкреслював, що рейхсвер, поряд з нацистською партією, є «другою несучою колоною» держави. Зусилля уряду і самого Гітлера в 1930-і роки були спрямовані на збереження традицій рейхсверу. Свій вплив на нього вони поширювали обережно. Первинну недовіру армійської еліти до нового нацистського режиму було подолано в ході подій 1933-1934 років, коли Армійська верхівка переконалася в прагненні Гітлера встановити з нею хороші відносини», — зазначав німецький історик Бернд Бонвеч у своїй «історії Німеччини».

16 березня 1935 року лідер НСДАП підписав «Закон про будівництво вермахту» і ввів загальну військову повинність, чим порушив військові статті Версальського договору.

Базою для формування нової армії став рейхсвер-збройні сили Німеччини післявоєнного періоду, утворені в 1919 році. Згідно з прийнятим законом, кількість дивізій повинна була зрости до 36, а загальна чисельність Сухопутних військ – досягти 500 тис. осіб. Велику роль в організації нової армії зіграв генерал-полковник Ханс фон Сект.

"Після 1935 року багато німців вибрали собі військову кар'єру або працювали на військових заводах, які виконували замовлення для нацистів. Коли 1 вересня 1939 вермахт вступив на територію Польщі, вся Європа була шокована боєздатністю армії, яка шість років тому налічувала всього 100 тис.солдатів і не володіла жодним літаком або танком. Якщо солдати рейхсверу присягали на вірність конституції Німеччини, то з 1934 року клятва вірності приносилася особисто Гітлеру. Це було запорукою безумовного і, як з'ясувалося пізніше, фатального покори«, - писав один з найбільших у світі фахівців з Другої світової війни Гвідо Кнопп у своїй книзі " Історія вермахту. Підсумок».

Очолювало вермахт Верховне Головнокомандування збройними силами Німеччини (ОКВ), в підпорядкуванні якого складалися сухопутні війська, військово-повітряні сили (люфтваффе) і військово-морський флот (Крігсмаріне). На чолі цих військ перебували головні командування і відповідно головнокомандувачі видами збройних сил, а з 1940 року також війська СС. Рейхсвер був перейменований у вермахт, Міністерство рейхсверу - у військове міністерство і т. д.

Верховним головнокомандувачем був рейхсканцлер Гітлер. Перед Другою світовою війною вермахт налічував вже близько 3 млн осіб. Своєї максимальної чисельності він досяг у грудні 1943 року – 11 млн солдатів і офіцерів. У період з 1 червня 1939 року по 30 квітня 1945-го до Збройних Сил нацистської Німеччини було призвано 17,9 млн осіб.

Ще до затвердження «закону про будівництво вермахту», 9 березня 1935 року було прийнято рішення про відродження ВПС і заснована посада головнокомандувача люфтваффе, яку зайняв Герман Герінг. Після підписання в червні того ж року англо-німецької морської угоди Третій рейх зміг офіційно приступити до будівництва підводних човнів і збільшити тоннаж бойових кораблів. Всього до початку Другої світової війни нацисти встигли створити 120 кораблів, не рахуючи бойових катерів.

У жовтні 1935 року для підготовки офіцерів Генштабу відкрилася військова академія, що раніше існувала у вигляді секретних курсів. Активно стала розгортатися мережа військово-навчальних закладів.

У листопаді 1937 року на закритій нараді військового і політичного керівництва Гітлер оголосив про свої агресивні плани щодо сусідніх держав.

Військовий міністр Вернер фон Бломберг активно підтримував і просував у військове середовище гітлерівські плани з відновлення і розвитку військової потужності Німеччини. Армійське керівництво із задоволенням сприйняло перші кроки нацистського уряду щодо ревізії Версальської системи. Офіцерський корпус практично не перешкоджав» арізації " армії. Він, не вагаючись, присягнув на вірність особисто Гітлеру як главі держави і головнокомандувачу збройними силами. Згодом ця обставина серйозно заважала утворенню широкої військової опозиції Гітлеру.