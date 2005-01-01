Какую работу для украинцев предлагает Чехия? Особенности трудоустройства

Однозначно, работа в Чехии пользуется большой популярностью у украинских заробитчан. В этом направлении ежегодно выезжают тысячи людей, жаждущих достойного заработка. В Чехию чаще всего уезжают из-за географической близости с Украиной, большим преимуществом этой страны является язык, который украинцу выучить совершенно не сложно.

Рынок вакансий для иностранцев в Чешской Республике достаточно широк. Здесь может трудоустроиться специалист практически любой отрасли. Однако, стоит помнить, что труд иностранцев здесь востребован только тогда, когда от определенной вакансии отказались местные жители.

Доступные вакансии в Чехии

Сезонный труд по сбору урожая

Гостинично-ресторанный бизнес (обслуживающий персонал)

Упаковка продукции

Различные работы на автомобильном заводе

Труд на производственных предприятиях

За такую работу украинский заробитчанин может получать от 600 евро в месяц.

Правила для трудоустройства украинцев

Прежде чем уезжать за границу, нужно ознакомиться с правилами оформления документации. Если вы получаете рабочую карту впервые, поменять работодателя будет возможно минимум через пол года.

В случае, когда работодатель нарушает ваши права или наоборот, договор можно разорвать досрочно.

Если по окончании срока действия рабочей карты, сотрудник решает перейти к другому работодателю, нужно за 30 дней до этого отправить уведомление в Министерство внутренних дел Чешской Республики.

Особенности трудоустройства в Чешской Республике

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на процесс трудоустройства в Чехии. Прежде чем отправляться за границу, нужно учитывать данные особенности.

Опыт

Если у вас нет опыта работы в определенной сфере, у вас вряд ли получится найти престижную работу. Однако, для рабочих специальностей наличие особой квалификации редко играет роль. Стоит отметить, что если вы продемонстрируете свои навыки, у вас будет больше шансов занять вакантное место.

Образование

Если вы выбрали вакансию, которая требует специализированного высшего образования, вам понадобиться подтвердить свой украинский диплом. Для этого нужно найти аккредитованное высшее учебное заведение в Чехии, в которое придется предоставить документы. Возможно вам предоставят специальные тесты для подтверждения квалификации.

Язык

В Чешской Республике можно найти работу и без знания языка. Однако, имея навыки общения на чешском, у вас будет больше шансов получить престижную должность. Для сезонных работ знание языка не является обязательным.

Работа в Чехии с Nikoloz-Job

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