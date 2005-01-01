Трамп припиняє фінансування ВООЗ через її недбалість щодо коронавірусу

Президент США Дональд Трамп 14 квітня заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), поки у Вашингтоні вивчають те, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу COVID-19.

"Сьогодні я проінструктував мою адміністрацію, щоб вона припинила фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки проводиться оцінка вельми її недбалої роботи поширення коронавірусу", - сказав Д.Трамп, виступаючи перед Білим домом.

"Реальність полягає в тому, що ВООЗ не змогла адекватно отримати інформацію (по COVID-19 - ІФ) і поділитися нею своєчасно і транспарентно", - пояснив Д.Трамп.

Д. Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) за неправильну політику щодо Китаю у сфері пандемії коронавірусу.

За його словами, замість того, щоб "робити свою роботу" і направити медекспертів в КНР, організація захищала керівництво Китаю.

"Замість цього ВООЗ охоче приймала запевнення Китаю і захищала дії китайського уряду", - сказав Д.Трамп журналістам.

За його словами, ВООЗ повинна була вказати на те, що Китай погано інформує світове співтовариство про поширення вірусу. Натомість організація "хвалила" Пекін за "його так звану прозорість".

Він продовжив, що організація не змогла перевірити" заслуговували довіри " повідомлення про обстановку в Ухані, які йшли врозріз із заявами влади КНР, і що ВООЗ спочатку не брала до уваги доповіді про можливість передачі коронавірусу від людини до людини. В результаті, нагадав Д. Трамп, було втрачено час, і ситуація з поширенням вірусу різко погіршився.

"ВООЗ не змогла виконати своє основне призначення і повинна понести відповідальність", - підкреслив президент США.

Він нагадав, що в той час як США робили внески до ВООЗ у розмірі між 400 і 500 млн дол., Китай витрачав лише 40 млн дол.

За словами Д. Трампа, один з головних проступків ВООЗ полягав у тому, що вона протидіяла рішенню США закрити кордон з КНР.