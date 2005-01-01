В Україні відновили держрегулювання цін

З 15 квітня на період надзвичайної ситуації в Україні діятиме державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної ради економічного розвитку України Олексій Дорошенко.

"Держава три роки тому вирішила позбутися можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації необґрунтованого зростання цін. Тоді під моніторинг потрапляли 32 продукти", - нагадав він.

Так, під державне регулювання підпадають гречка, цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% і мінеральна вода без газу.

Тому, якщо ціна в торгівлі на зазначені продукти планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов'язаний повідомляти про це в Держспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не поширюється. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах, і мати можливість впливати і на виробників або імпортерів, якщо ціни ростуть без економічного обґрунтування.