МВФ прогнозує наймасштабнішу кризу за століття

Пандемія коронавірусу, ступінь наслідків якої поки ще до кінця не ясна, вже поставила світову економіку на межу наймасштабнішої кризи майже за століття, констатує Міжнародний валютний фонд.

"Ми як і раніше маємо справу з екстраординарною невизначеністю щодо глибини і тривалості кризи. Проте вже зрозуміло, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році, що буде відображено в нашому World Economic Outlook на наступному тижні", - заявила глава Фонду Кристаліна Георгієва в промові, що відкриває традиційні весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які також стали жертвою пандемії і були вимушено переведені в онлайн-формат.

"По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії", - сказала Георгієва.

В її промові немає точного прогнозу падіння світової економіки в 2020 році. Чинний прогноз був опублікований менше трьох місяців тому, але вже далекий від реальності (він передбачає зростання на 3,3% в 2020 р. і 3,4% в 2021 р. в порівнянні з 2,9% в 2019 р.).

За словами глави МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, що дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи, в 2021 р. світову економіку чекає "часткове відновлення". "Але знову хочу підкреслити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений в залежності від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії", - сказала Георгієва.

Вона озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів з ринків, що розвиваються за останні два місяці-близько 100 млрд дол., що, за словами глави МВФ, більш ніж в три рази більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 р. (всього кілька днів тому вона говорила про 90 млрд дол.). Крім того, країни-експортери сировини зіткнулися з "подвійним ударом" падіння цін і попиту, зазначила Георгієва.

"Хороша новина", за її словами, полягає в тому, що уряди різних країн рішуче діють і координують свою політику в умовах пандемії. Бюджетні заходи, прийняті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно в $8 трлн.